أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:(EMSTEEL) ("المجموعة")، وإحدى أكبر الشركات الوطنية المدرجة في قطاع الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة 3.96 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 503 مليون درهم.

وقدمت المجموعة أداءً مستقرًا خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من الظروف الصعبة التي أثرت على الأسواق المحلية والصادرات. كما عانت أسواق الصلب الدولية خلال الفترة الماضية لضغوط مستمرة، وذلك بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والظروف الجيوسياسية في العالم.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024

حافظت المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 على حجم الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوى الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2023، من خلال الموازنة واتباع المرونة بتحويل جزء من الصادرات الدولية إلى السوق المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 3.96 مليار درهم، بانخفاض قدره 10% مقارنة بـ 4.43 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 503 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة قبل اقتطاع الضرائب 191 مليون درهم.

مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة قبل اقتطاع الضرائب مليون درهم. بلغ إجمالي إيرادات قسم الصلب 3.60 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققاً أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 140 مليون درهم. كما سجل قسم مواد البناء إيرادات بلغت 353 مليون درهم، وأرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 51 مليون درهم.

عكس أداء المجموعة مرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة، حيث تمكنت المجموعة بفضل برنامج خفض التكاليف وجهود التطوير المتواصلة من تحقيق وفورات إضافية بقيمة بلغت 78 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024 وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

خلال النصف الأول من العام، قامت المجموعة بتحسين وضعها النقدي بشكل أكبر، وبنهاية النصف الأول من عام 2024، كانت المجموعة تمتلك 610 مليون درهم نقداً مقارنة بـ 426 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

أبرز النتائج التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2024:

حصلت المجموعة على تكريم ولقب "رائد الاستدامة في صناعة الصلب لعام 2024" من قبل رابطة الصلب العالمية، بفضل جهودها الرائدة في تقليل البصمة البيئية وإزالة الكربون من إنتاج الصلب ضمن ممارساتها التشغيلية طوال عام 2023.

تمت الإشادة بجهود المجموعة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، لجهودها المتميزة في إزالة الكربون من صناعة الحديد والصلب، لتكون بذلك ضمن قائمة خمسة من أبرز شركات الحديد على مستوى العالم التي حظيت بهذا التقدير والاعتراف الدولي.

تقديراً لمساهماتها الفعالة في تعزيز القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حصدت المجموعة جائزتي "الصناعة المستدامة" و"التميز في المحتوى الوطني" خلال حفل توزيع جوائز برنامج "اصنع في الإمارات 2024". كما كانت المجموعة من ضمن المرشحين النهائيين لجائزة "التميز في الابتكار" في البرنامج.

واصلت المجموعة جهودها الرامية لتحديث وتطوير أصولها الحالية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ومواكبة الطلب المتزايد على منتجات الحديد عالية الجودة. تعكس هذه التحديثات الاستراتيجية التزام المجموعة بالابتكار والتميز، وتقديم أعلى مستويات الجودة لتحقيق رضا العملاء.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "لقد أظهرت مجموعة حديد الإمارات أركان مرونة عالية ورؤية استراتيجية طموحة في مواجهة تحديات السوق الصعبة. كان أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 قويا، حيث بلغت إيراداتنا 3.96 مليار درهم والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 503 مليون درهم، مما يعكس التزامنا العميق بالتميز التشغيلي والابتكار المستدام. كان لمبادراتنا الرامية لتحسين التكلفة وتطوير العمليات دوراً محورياً في تعزيز قدراتنا التنافسية. كما أبرزت إشادة المنتدى الاقتصادي العالمي بجهودنا الرائدة في إزالة الكربون من صناعة الصلب التزامنا الراسخ بالممارسات البيئية المستدامة ورؤيتنا لمستقبل منخفض الكربون".

وأضاف: "مع دخولنا النصف الثاني من العام، سنحرص على مراقبة تطورات السوق للحفاظ على مرونتنا. وسنواصل التعاون بشكل وثيق مع عملائنا لتلبية احتياجاتهم من المنتجات ذات القيمة المضافة ومنخفضة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، سنحافظ على التزامنا بتوريد منتجات الصلب المتميزة، والمعروفة باستدامتها ومتانتها الاستثنائية، للمشاريع البارزة في المنطقة، مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع شركة إيفرسينداي لتوريد عوارض الحديد الهيكيلية لبناء مشروع قرية التزلج في منتجع تروجينا في مدينة نيوم السعودية".

نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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