شركة الخليج اسيا للمقاولات تفوز بالعقد الإنشائي لبناء ستة مباني شقق فاخرة تضم في مجملها 649 وحدة سكنية

ستبدأ أعمال البناء فوراً وستستغرق 24 شهراً

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أرست أرادَ، رائدة التطوير العقاري في الإمارات، عقداً رئيسياً جديداً بقيمة 395 مليون درهم إماراتي لبناء حي نَسَق، وهو مجمّع سكني ضخم يضم ستة مباني شقق فاخرة ضمن المخطط الرئيسي في الجادة؛ أكبر وجهة متكاملة ومتعددة الاستعمالات في الشارقة.

هذا، وقد حصلت شركة الخليج اسيا للمقاولات ذ.م.م.، ومقرّها في دبي ولديها سجلٌّ حافلٌ بالمشاريع الإنشائية المدنيّة والصناعيّة، على العقد الجديد. كما يعمل المقاول ذاته في موقع آخر في مجتمع الجادة، وذلك بعد فوزه بعقدٍ سابق وبقيمة 475 مليون درهم إماراتي لبناء مجمّع فيدا الجادة الفندقيّ في يناير الماضي. وستبدأ الأعمال الإنشائية في حي نَسَق فوراً، ومن المخطط الانتهاء منها خلال 24 شهراً.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "نحن حريصون على الحفاظ على زخم العمل في الجادة، حيث يتم حالياً تشييد 3,200 منزل، ونتطلّع للعمل مع شركائنا في شركة الخليج اسيا للمقاولات لبث الحياة في هذا الحي العصري الجديد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ بقوله: "في مواقع أخرى بالجادة، أوشكت فرق العمل لدينا على الانتهاء من المرحلة الثانية من مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية المعروفة، ونحن نتوق لافتتاح مرافق جديدة ومثيرة أمام مجتمعنا خلال الشهور القليلة القادمة".

ويعكس هذا العقد مدى حرص أرادَ على الحفاظ على وتيرة البناء في الجادة ومواصلة طرح عقارات ومرافق جديدة ضمن هذا المجتمع الحضري المتكامل والفريد.

ويضم حي نَسَق 649 وحدة سكنية تتراوح بين الشقق من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاثة غرف نوم، والتي تمتاز بتصاميمها المعمارية العصرية والأنيقة. كما تتميز جميع المباني في نَسَق باتصالها المباشر مع إيست بوليفارد بالجادة، والذي تنتشر فيه المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية، بالإضافة إلى الحديقة الطولية الاستثنائية، والتي تضم بدورها العديد من المرافق الرياضية المتنوّعة.

هذا، وتعدّ الجادة أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث تمتد على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، ومن المتوقع أن تغيّر المشهد الحضري في الإمارة بكاملها عند الانتهاء منها. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة بين جنباتها عدة أحياء سكنية كبرى وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى ميدانٍ للمكاتب والشركات؛ وتقع جميعها ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقةٍ لتوفير تجربة معيشية استثنائية للجميع.

جديرٌ بالذكر أن المخطط الرئيسي للجادة يضم في مجمله أكثر من 25,000 منزل، حيث باعت أرادَ حتى الآن 9,000 وحدة سكنية تم إكمال 6,300 وحدة منها.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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