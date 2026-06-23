دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة سويد آند سويد، المتخصصة في التطوير والاستثمار العقاري ومقرها دبي، عن إطلاق مشروع منشأة تصنيع متطورة مصممة خصيصاً لشركة مايكرو بوروس في ولاية فرجينيا الأمريكية، بمساحة 390 ألف قدم مربع، حيث يمثل هذا المشروع توسعاً في قطاع التصنيع حسب الطلب، ويعزز سجل الشركة الحافل في تطوير المشاريع اللوجستية والصناعية والسكنية متعددة الوحدات في مختلف أنحاء البلاد.

وسيُصبح هذا المرفق الجديد هو المقرّ العالمي الجديد لشركة "مايكرو بروس"، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع فواصل البطاريات، والتي يبلغ عمرها 90 عامًا، والمستخدمة في بطاريات الرصاص الحمضية وبطاريات الليثيوم أيون، حيث سيسهم هذا المشروع في توسيع نطاق أعمال الشركة في سلسلة توريد البطاريات المحلية سريعة النمو، وهو قطاع لا يزال يجذب استثمارات ضخمة، حيث تسعى الحكومات والشركات المصنّعة إلى توطين القدرات الإنتاجية الحيوية داخل أراضيها.

وتعكس هذه الصفقة تركيز شركة سويد آند سويد المستمر على الفرص التي تُتيح تطوير مشاريع عقارية مُصممة خصيصًا تُحقق كفاءة تشغيلية عالية للمستأجرين، حيث أسهم هذا النهج في تعزيز الحضور العالمي للشركة، واستقطاب عشرات الشركات متعددة الجنسيات والشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 500 لتأسيس عملياتها ضمن مشاريعها المختلفة.

وبهذه المناسبة قال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة سويد آند سويد:

"يمثل هذا المشروع خطوة جديدة في مسيرة التوسع المستمرة لمنصتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نؤمن بأن السوق الأمريكية تزخر بفرص استثمارية واعدة، وأن مرافق التصنيع المصممة والمبنية وفق احتياجات المستخدم النهائي توفر فرصة جذابة لتوظيف رأس المال في قطاع يشهد نمواً متسارعاً، لذا نتطلع بشدة إلى مواصلة نقل خبراتنا ونهج عملنا وثقافة الأداء التي اكتسبناها في دبي إلى السوق الأمريكية."

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الشهر الجاري، وستتولى تنفيذها شركة أليستون للإنشاءات، وهي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التصميم والتنفيذ، وتمتلك خبرة واسعة في مشاريع التصنيع المتقدم والمنشآت الصناعية، على أن يُنجز المشروع خلال عام 2027.

هذا ويأتي هذا المشروع في أعقاب سلسلة من الإنجازات الأخيرة لشركة سويد آند سويد في كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك تسليم مشروع RP10، وهو منشأة لوجستية بمساحة 825,000 قدم مربع في جنوب شرق أتلانتا، وإكمال مشروع ذا نيلسون السكني متعدد الوحدات في أوستن بولاية تكساس، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من مشروع "سويد وان"، وهو مشروع المكاتب الرائد للشركة من الدرجة الأولى في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي.

نبذة عن شركة سويد آند سويد:

سويد آند سويد شركة رائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حائزة على جوائز مرموقة، مقرها الرئيسي في دبي، وتعمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. تأسست الشركة عام 2006 وتتخصص في التطوير والاستثمار والبناء حسب الطلب في القطاعات التجارية والسكنية ومتعددة الاستخدامات والصناعية. تشتهر سويد وسويد بتقديم مشاريع عالمية المستوى من الدرجة الأولى، وذلك من خلال نهج شامل ومتكامل يغطي جميع مراحل المشروع، بدءًا من تحديد المصادر والتمويل والتطوير، وصولاً إلى إدارة الأصول على المدى الطويل.

مع أكثر من 7,5 مليون قدم مربع من المشاريع التي تم تسليمها عالميًا، رسّخت الشركة سجلًا حافلًا في تنفيذ مشاريع ضخمة في كل من الأسواق الناضجة والنامية. وقد قدمت سويد آند سويد مشاريع متميزة لعدد من الشركات العالمية الرائدة، من بينها: فيزا، وأوراكل، وساب، وسناب شات، وفوجيتسو، وجلاكسو سميث كلاين، وسابك، وبريستول مايرز سكويب، وماكجرو هيل، وجونسون كونترولز. في مختلف الأسواق، تقوم شركة سويد آند سويد بتطوير أصول مدعومة بأسس قوية، مستهدفة تحقيق أداء استثماري طويل الأجل ومتسق.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sweidandsweid.com/

نبذة عن مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر:

تُعدّ مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر مزودًا رائدًا لمساحات العمل المرنة، وقد افتتحت أبوابها في هونغ كونغ عام 1994، ولديها أكثر من 260 مركزًا في 38 مدينة و15 سوقًا.

تُقدّم مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر خدماتها للمهنيين وقادة الصناعة، حيث تمتلك مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر شبكة عالمية تغطي الصين الكبرى، وجنوب شرق آسيا، وشمال آسيا، والهند، وسريلانكا، والشرق الأوسط، وأستراليا، حيث يوفر كل مركز من مراكز الأعمال التنفيذية عنوانًا مرموقًا مع بنية تحتية متطورة لتلبية احتياجات أعضائها.

تُقدّم مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر، وهي شركة خاصة مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، مساحات عمل خاصة ومشتركة وخدمات أعمال ومرافق للاجتماعات والفعاليات تناسب احتياجات أعمال عملائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.executivecentre.com/

* اعتبارًا من ديسمبر 2025، بما في ذلك المراكز التشغيلية والملتزم بها

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