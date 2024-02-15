| دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ("السنة المالية 2023").

الإيرادات: ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 718.1 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023، مدفوعة بالأداء القوي لمنصة التعليم التي شهدت نمواً شبه مضاعف، والذي بدوره كان مدعوماً بارتفاع معدلات التسجيل والاستحواذ على أعمال احتياجات التعليم الخاص، فضلاً عن النمو في منصة الرعاية الصحية، عبر الاستحواذ على حصة الإغلبية في شركة "سكون" واستمرار التوسع في مجال الرعاية طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 268.7 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023

صافي الأرباح: ارتفع بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 155.1 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023

ترسيخ المركز المالي: بلغ الرصيد النقدي 582.3 مليون درهم إماراتي في نهاية السنة المالية 2023 مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة ما يتيح امكانية تسخير رأس المال في فرص النمو وتحقيق عائدات للمساهمين

تعزيز القيمة: تحظى الشركة بمسار نمو قوي عبر كلا المنصتين مدعوماً بخطط توسع فعالة بهدف خلق مزيد من القيمة ورفع إمكانية التسييل المحتملة على المدى القريب مما يؤدي إلى زيادة عائدات المساهمين



وبهذه المناسبة صرح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات، قائلاً: “يشرفني أن يتم تعييني رئيساً لمجلس إدارة شركة أمانات، إحدى الشركات الرائدة في الاستثمار والتشغيل في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ تعمل الشركة في قطاعين يتمتعان بأهمية استراتيجة وفرص نمو قوية، وأركز في الوقت الراهن على العمل مع مجلس الإدارة وفرق الإدارة التنفيذية لتسريع خطط نمو منصتنا، والاستفادة من الفرص السانحة في كلا القطاعين في المنطقة وتحقيق المزيد من العائدات للمساهمين من خلال عمليات التسييل المحتملة."



من جانبه صرح السيد جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمانات، قائلاً: “يسعدني أن أعلن عن تحقيق أمانات نتائج قياسية في عام 2023 والمحافظة على مسار نموها القوي؛ إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، مدفوعة إلى حد كبير بالأداء القوي لمنصتنا التعليمية، التي استفادت من ارتفاع قياسي في معدلات التسجيل بنسبة بلغت 18% على أساس سنوي، بالإضافة إلى النمو والمساهمة على مدار عام كامل من أعمالنا في مجال احتياجات التعليم الخاص. وقد ساهمت الإيرادات القوية في زيادة الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك وصافي الأرباح بنسبة 43% و39% على التوالي على أساس سنوي."

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نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية “مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC)، وهو مزود رائد في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى “شركة سكون العالمية القابضة” (سكون) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك “المستشفى الملكي التخصصي” في مملكة البحرين.



وتشمل محفظة أمانات التعليمية جامعة ميدلسكس دبي، التي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس، وشركة تنمية الإنسان الرائدة في تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بإصحاب الهمم التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية، وشركة نما القابضة، الشركة الرائدة ومزود التعليم العالي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.



للتواصل مع علاقات المستثمرين

عبدالرحمن السويدي | رئيس قسم علاقات المستثمرين

Investor.relations@amanat.com