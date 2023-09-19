مسقط: يسر ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في سلطنة عمان، أن تعلن عن إطلاق خيارات الحسابات التي تم تعديلها لتزود الزبائن بمجموعة واسعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمصممة خصيصًا لتناسب أهدافهم وتفضيلاتهم المالية الفردية. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للاحتياجات المتطورة لزبائننا الكرام والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المبتكرة والمرنة، والتي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات والراحة.

تم تصميم حساب الودائع العالية من ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية لتمكين الزبائن من تحقيق أهدافهم المالية مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية.

تشمل الميزات الرئيسية لحساب الودائع العالية ما يلي:

معدلات ربح متوقعة تنافسية سنويًا (تخضع للأوزان المعمول بها لكل شهر) تصل إلى 3.832%: يمكن للزبائن مشاهدة مدخراتهم تنمو بشكل متنامي مع مرور الوقت. ويعتبر هذا المعدل من بين أعلى المعدلات المتاحة في السوق ويعكس التزام ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية بتقديم حلول مصرفية تنافسية.

قائم على مبدأ المضاربة: يعمل الحساب على أساس مبادئ المضاربة، مما يضمن تقاسمًا عادلاً ومنصفًا للأرباح بين الزبائن وميسرة، ويتوافق هذا النهج الشفاف مع إطار التمويل الإسلامي.

خيارات إيداع وسحب مرنة: يتمتع الزبائن بمرونة إيداع وسحب الأموال حسب الحاجة، مما يوفر سهولة الوصول إلى مدخراتهم كلما لزم الأمر.

معدلات ربح متزايدة: يتميز حساب الودائع العالية بمعدلات ربح متدرجة، مما يعني أنه كلما زاد ادخارك، ارتفع معدل الربح المحتمل. وهذا يشجع الزبائن على توفير المزيد وكسب المزيد في المقابل.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى خدمات مصرفية يومية، توفر ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية أيضًا حسابات توفير وحسابات جارية مع مجموعة واسعة من الميزات والفوائد، بما في ذلك إجراء المعاملات المصرفية عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف النقال لمزيد من الراحة والسهولة.

وقد صرح الفاضل/ عامر سعيد العمري، نائب المدير العام ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية بميسرة بقوله: "يسعدنا أن نقدم لكم حساب الودائع العالية، والذي لا يقدم معدلات أرباح تنافسية فحسب، بل يجسد أيضًا التزامنا بتوفير الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على أساس مبدأ المضاربة. نحن نلتزم بتزويد زبائننا بحلول مالية مبتكرة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية مع الالتزام بالقيم الإسلامية."

لدى ميسرة شبكة فروع متنامية متواجدة في مختلف محافظات السلطنة، كما تضم شبكة أجهزة لأكثر من 300 (جهاز صراف آلي – جهاز إيداع نقدي - جهاز متعدد الإستخدام – جهاز تفاعلي متعدد الخدمات) لكل من ميسرة وبنك ظفار.

وتعد ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار - من المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان، حيث حققت تميزًا على مختلف الأصعدة ونموًا في مختلف المجالات، علاوةً على التميز في تقديم خيارات متنوعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبي احتياجات الزبائن من الأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء السلطنة، وكجزء من خطة التوسع في المستقبل تسعى ميسرة للتميز من خلال التركيز على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالمية، وتطوير منتجات مبتكرة، بالإضافة إلى الإستثمار في التكنولوجيا بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

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