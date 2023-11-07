أعلنت "السعودي الألماني الصحية"، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نمواً استثنائياً في أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 379.7 في المائة لتصل إلى 53.3 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 11.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت المجموعة في بيان نشرته "تداول السعودية" مؤخراً، أنّ إيرادات الربع الثالث شهدت نموًا بنسبة 30.97 في المائة لتصل إلى 671 مليون ريال مقارنة بـ 512.37 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعرب مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية" عن سعادته بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال الربع الثالث من هذا العام. وأوضح أنّ هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبّارة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للمجموعة وجميع الشركاء والمرضى الذين دعمونا طوال مسيرتنا. وأكّد التزام المجموعة بمواصلة تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل التزاماً بشعار "نرعاكم كأهالينا".

وأشارت المجموعة إلى أنّ النمو في صافي الأرباح يُعزى إلى زيادة عدد المرضى في العيادات الخارجية والقسم الداخلي، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية نتيجة زيادة المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حقَّقت المجموعة نمواً كبيراً في صافي أرباحها بنسبة 241.9 في المائة لتبلغ 143.6 مليون ريال مقارنة بـ 42 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 1.93 مليار ريال سعودي مقارنةً بـ 1.53 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن جهةٍ أخرى، بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 145.05 مليون ريال سعودي مقارنةً مع 42.16 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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