دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الرمز ش.م.ع (ALRAMZ:UH) "، عن موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 38 مليون درهم (بواقع 7 فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد بتاريخ 22 أبريل 2026.

وقد ترأس الاجتماع ظافر سحمي الأحبابي، حيث بلغت نسبة الحضور 72.6% من رأس مال الشركة، في مؤشر على ثقة المساهمين وتفاعلهم.

وشهد الاجتماع الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة لعام 2025، إلى جانب تعيين السيد حازم بن قاسم عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

ويعكس قرار توزيع الأرباح التزام الرمز بمواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، مدعوماً بأداء مالي قوي ونهج استثماري قائم على الانضباط المؤسسي.

