

60,440 صفقة بقيمة 177.3 درهم إماراتي تم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن استمرار دبي في تعزيز القوة الإجمالية لقطاع العقارات السكنية في الدولة. ويبرز مسار نمو إمارة دبي جلياً في سوق مبيعات العقارات على المخطط خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تراوحت قيمة 57% من الصفقات بين 500 ألف ومليوني درهم إماراتي1. ويوضح مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز سبب توفر العديد من الفرص المثالية في السنوات القادمة للمستثمرين في سوق العقارات على المخطط.

ويقترب موعد عقد مؤتمر كوب 28 والموعد النهائي للالتزام بسياسات الاستدامة، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وخطة دبي الحضرية 2040، ما شجع شركات التطوير العقاري على تنفيذ المزيد من مشاريع البناء وفق معايير الاستدامة تماشياً مع قانون التخطيط الحضري الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات السكنية في دبي، والذي أطلقه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.2

ويشكل القانون خطوة مهمة تؤكد على الالتزام بإجراءات تقييم الأثر البيئي ونظام التقييم البيئي، بما يتماشى مع أجندة دبي للاستدامة. ويوفر القانون مستوى أعلى من الشفافية والمحاسبة لضمان تطوير سوق العقارات السكنية بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي تغييرات مبتكرة ترسخ مكانة القطاع الرائد على مستوى العالم، في ضوء استثمار دولة الإمارات لأكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة في 65 دولة.3

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف: "تنطلق حوالي 9% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتسبب مواد البناء وعمليات التشييد في 50% من هذا التأثير البيئي السلبي.4 وتدرك دولة الإمارات أهمية الحد من هذه التأثيرات، ما يدفعها إلى الريادة في تقديم الجهود الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط، من خلال تطبيق سياسات حديثة والتشجيع على تطوير قطاع العقارات السكنية المستدامة للوصول إلى مفاهيم مبتكرة تسهم في تحقيق أهدافها الطموحة.“

وسجلت دبي أداءً استثنائياً في السنوات الأخيرة وخاصة في النصف الأول من عام 2023، حيث انطلقت مجموعة من المشاريع الجديدة بسرعة كبيرة وارتفعت فوائد المستثمرين، كما سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 60,440 صفقة بقيمة 177.3 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام. وساهمت هذه الأرقام المذهلة في تحقيق أعلى نسبة مبيعات خلال نصف عام في تاريخ دبي،5متجاوزةً بذلك التوقعات التي ظهرت في أول العام والتي حددت هدفاً قدره 300 مليار درهم إماراتي.

وتشير البيانات إلى زيادة تبلغ 38% في قيمة صفقات العقارات السكنية على المخطط و30% في حجمها خلال الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تحافظ السوق على قوتها في ظل التوجه الكبير لتشييد أبنية صديقة للبيئة والاستثمار في المشاريع التي تلتزم بمعايير الاستدامة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي على البيئة.

وأضاف مادهاف: "تتوفر اليوم العديد من الطرق التي تتيح للمستثمرين تشييد أبنية صديقة للبيئة. وتستقطب دبي المستثمرين بفضل قدرتها الكبيرة على تجاوز التحديات وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية. ويستفيد المشترون الذين دخلوا السوق حديثاً من النظرة المستقبلية الإيجابية لسوق العقارات التي تشير إلى تحقيق تطوراتٍ كبيرة في السنة الحالية والسنوات القادمة، سواءً اختاروا السكن فيها أو تأجيرها أو بيعها للاستفادة من ارتفاع سعرها.“

وتشير بيانات القطاع والبيانات السابقة إلى أن شراء العقارات على المخطط هو استراتيجية استثمار ممتازة في ظل الارتفاع الكبير لعدد سكان دبي، والذي أدى إلى ازدياد الطلب على المنازل.6 وسجل سوق الإيجارات في دبي ارتفاعاً مثالياً في متوسط ​​الأسعار بنسبة 22% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.7 وتشير التوقعات إلى تحقيق المستثمرين في سوق العقارات على المخطط عوائداً أكبر مع استمرار التزام قطاع العقارات السكنية في دبي بمعايير الاستدامة خلال العقود القادمة. ومن المقرر أن يسلط مشروع زازين غاردنز في الفرجان، أحدث مشاريع زازين بروبيرتيز، الضوء على أهمية هذا الالتزام بشكل مباشر. ويسهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خلال التزامه بالتصنيف الذهبي للمباني الخضراء، كما يمثل تطوراً غير مسبوق في مجال العقارات السكنية في الإمارة بفضل تصميمه وفق مفهوم العافية المتكامل والتزامه بمجموعة واسعة من الممارسات الصديقة للبيئة.

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