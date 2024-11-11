القاهرة: واصلت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، مسيرة تحقيق نتائج مالية إيجابية، خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك بفضل استراتيجيات الإدارة المرنة وتركيزها على تقديم منتجات تلبي احتياجات كافة العملاء وأيضاً بفضل والقدرة التشغيلية المتنامية.وكذلك تذليل الإدارة مختلف التحديات الحالية المتعلقة بالنشاط، مما انعكس على نمو المبيعات بشكل لافت، وتحقيق طفرة بصافي الأرباح، وكذلك تسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء.

خلال الربع الثالث من العام استطاعت شركة المطورون العرب القابضة، بيع عدد 323 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 52.8 ألف متر مربع بمبلغ 1.77 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل عدد 532 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 54.7 ألف متر بمبلغ 1.355 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضي في المبيعات، كما استطاعت تسليم عدد 42 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 41.9 ألف متر بمبلغ 1.069 مليار جنيه مقارنة بعدد 72 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 7.7 ألف متر بمبلغ 185 مليون جنيه.

وانعكست النتائج التشغيلية للشركة، على تحقيق إيرادات بقيمة 1.069 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 185 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 577%، وبلغ مجمل الربح 408 ملايين جنيه مقابل مع 105 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 388%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 237مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه بنسبة نمو 654%.

وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 3.788 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، وبلغ مجمل الربح 542 مليون جنيه مقابل 309 ملايين جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 176%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 225 مليون جنيه مقابل 90 مليون جنيه بنسبة نمو 251% مما يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للشركة.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة :"نجحت إدارة المطورون العرب القابضة في تحقيق مستهدفاتها خلال فترة التسعة أشهر الماضية من عام 2024 سواء على صعيد زيادة معدلات النمو على مستوى المبيعات معتمدة على مزيج الوحدات المتنوعة والارتقاء بالمنتج المقدم وتقديم أنظمة سداد تنافسية ومتنوعة أو على صعيد استكمال تحسن مؤشرات أداء النشاط من الإيرادات التشغيلية والأرباح، مما سينعكس على تحقيق عوائد ربحية مرتفعة للمساهمين".

أضاف أن الشركة تعتزم المضي قدمًا في دفع مستويات البيع بالتزامن مع تقديم حزمة مرنة من طرق الدفع المتنوعة، وكذلك مواكبة مختلف التحديات المتعلقة بأسعار مدخلات عناصر النشاط، بما يتيح زيادة معدلات النمو المحققة بالشركة وتحقيق نتائج أفضل بنهاية العام الحالي، وفي الوقت نفسه نعكف على دراسة عدة فرص استثمارية جديدة لانتقاء الأمثل منها والشروع في العمل عليها بدءًا من العام المقبل.

يذكر أن رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة يبلغ حوالي 772.4 مليون جنيه موزع على 7.7 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية في 30 سبتمبر عام 2024 حوالي 1.8 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.23 جنيه.

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