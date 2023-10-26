دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي (“CBI” أو "البنك") عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2023.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك:

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 38٪ من 45 مليون درهم في الربع الثاني إلى 62 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023

ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 65% من 44 مليون درهم للربع الثاني إلى 73 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023

ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 20% من 122 مليون درهم في الربع الثاني إلى 147 مليون درهم للربع الثالث من عام 2023

وتعليقاً على نتائج البنك خلال الربع الثالث من هذا العام، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: نفخر في البنك التجاري الدولي باستراتيجيتنا المؤسسية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تقديم خدمة عملاء استثنائية باستمرار لجميع عملائنا، وهي ركيزة أساسية في كل ما نقوم به. كما يمثل شغفنا بالابتكار جزءاً من هويتنا ويجعلنا نبحث باستمرار عن طرق لتطوير حلولنا وتعزيزها من أجل دفع تجربة خدمة عملائنا إلى آفاق جديدة. وقد مكننا هذا الالتزام من تحقيق نتائج رائعة في الربع الثالث لهذا العام.

نحن على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة، وذلك بالتوازي مع توجهنا الثابت لدعم استقرار ونمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. فهدفنا هو تمكين عملائنا لتحقيق طموحاتهم وتقديم مساهمة مستمرة في الازدهار الاقتصادي لدولتنا الحبيبة".

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نبذة عن البنك التجاري الدولي:

يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية الإسلامية. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة “BBB+” مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري.