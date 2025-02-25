عجمان، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة "سوليدير" العالمية، عن تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2024، مسجلةً نموًا قياسيًا بنسبة 38% في عدد الصفقات العقارية مقارنةً بالعام السابق. وقد أسفر هذا النمو عن بيع كافة الفلل الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية، بما في ذلك مشروعا "بيتش هيلز" و"سيسايد هيلز ريزيدنس"، مما يعزز مكانة الزورا كإحدى أبرز الوجهات العقارية الجاذبة للمستثمرين والعملاء الدوليين.

وتتماشى هذه الإنجازات مع رؤية شركة الزورا للتطوير العقاري، في تعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة استثمارية رائدة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة ومجتمعات سكنية راقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة. ويعكس هذا التوجه الاستثماري التزام شركة الزورا بتقديم مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات السوق وتدعم رؤية القيادة الحكيمة لبناء مدينة متكاملة توفر فرصًا سكنية واستثمارية متميزة.

زيادة الصفقات العقارية بنسبة 38% تؤكد الطلب المتنامي على أسلوب الحياة الفاخر في الزورا

قال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري:" إن النمو الكبير الذي حققناه خلال عام 2024 هو ثمرة الثقة التي منحنا إياها عملاؤنا، إلى جانب تفاني فريق العمل في تقديم مشاريع عقارية متميزة. وزيادة الصفقات بنسبة 38%، إلى جانب بيع جميع الفلل الفاخرة المطلة على البحر، يؤكدان الطلب المتزايد على أسلوب الحياة الراقي الذي توفره الزورا."

وأضاف سعد: مع اقتراب إطلاق مشاريعنا الجديدة لعام 2025، نواصل الابتكار في تقديم أنماط الحياة الفاخرة وتوفير فرص استثمارية واعدة. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على العقارات المتميزة، نتوقع استمرار النمو في أسعار القدم المربعة خلال العام الجاري مما يعكس قوة واستدامة السوق العقاري في الزورا."

وتؤكد شركة الزورا للتطوير العقاري، من خلال هذه الإنجازات، التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة وراقية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في المشهد العقاري بدولة الإمارات.

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