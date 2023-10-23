الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 37.5 مليون ريال في صندوق "رويا برايفت كابيتال آي إل بي"، وهو صندوق دين خاص تديره شركة رؤيا بارتنرز.

سيركز الصندوق على توفير حلول رأسمالية على شكل أدوات دين خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المدعومة بالاستثمار الجريء في المراحل المتأخرة، في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC"، والأستاذ عمر الياور، الشريك في شركة رؤيا بارتنرز، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في "SVC" الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، وكذلك بحضور الشركاء المؤسسين لشركة رؤيا بارتنرز، الأستاذ ميرزا بيج والأستاذ رشيد صديقي.

وقال الدكتور كوشك "يأتي الاستثمار في صندوق الدين الخاص مع شركة رؤيا بارتنرز ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة ونتيجة للطلب المتزايد لأدوات الدين من قبل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتنفيذاً لاستراتيجية الشركة المتعلقة بإطلاق منتج (الاستثمار في صناديق الدين الجريء وصناديق الدين الخاص) وذلك لسد الفجوات التمويلية في المنظومة".

من جهته قال الأستاذ عمر الياور، الشريك في شركة رؤيا بارتنرز "يشرفنا أن نحصل على هذا الاستثمار والثقة من SVC ونتطلع إلى شراكة ناجحة معًا". وأضاف الشريكان المؤسسان في الشركة ميرزا بك وراشد صديقي: "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تقديم أدوات الدين الخاص إلى الشركات بطريقة تمنع تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين يعتبر حافز قوي لنموها المستقبلي، وبلا شك سيساهم في التوسع المستمر وتطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة".

يذكر أن "SVC" هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.

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نبذة عن رؤيا بارتنرز:

رؤيا بارتنرز هي شركة ائتمانية خاصة مستقلة تقدم حلول تمويل مخصصة لشركات القطاع الخاص في الأسواق النامية. إلى جانب SVC، تشتمل قاعدة مستثمري رؤيا بارتنرز على الصناديق السيادية وصناديق التقاعد العامة والمستثمرين المؤسساتيين الآخرين.