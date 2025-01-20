القاهرة – أعلنت شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد (سوشيال إمباكت)، المساهم الأكبر في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) بحصة تبلغ 51.2%، اليوم أنها بصدد إكمال إجراءات الاستحواذ على حصة إضافية في شركة سيرا للتعليم، تبلغ 37.5%، وذلك من خلال عرض شراء إلزامي ناجح، علماَ بأن الاستحواذ على الأسهم الإضافية سيتم عند تسوية العرض. وتعد سوشيال إمباكت كابيتال أكبر مزود خدمات تعليمية متكاملة في القطاع الخاص المصري، ومسجلة في البورصة المصرية برمز (CIRA.CA).

وتأتي صفقة الاستحواذ عقب اتفاق مُلزِم وقعته شركة آفاق العلم للاستثمار (آفاق العلم) المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار، مع سوشيال إمباكت ومساهميها المؤسسين، لتستثمر بموجبه آفاق العلم من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة في شركة سوشيال إمباكت عبر زيادة رأس المال، بهدف استخدام مبلغ الاكتتاب في تمويل عرض الشراء الإلزامي من قبل سوشيال إمباكت.

وتم إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022 بهدف الاستثمار في القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية. ويعكس هذا الاستثمار ثقة الشركة في رؤية سوشيال إمباكت الطموحة وفي قدرات سيرا للتعليم، وما تتمتع به من إمكانات للنمو وإحداث تحول في المشهد التعليمي إقليمياً.

وقال متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المُكلّف للشركة السعودية المصرية للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع سوشيال إمباكت للمساهمة في تعزيز نمو مجموعة سيرا للتعليم. تأتي الصفقة ضمن استراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار للمساهمة في القطاعات الواعدة ذات الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتمثل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المصرية الرائدة عنصراً رئيساً للنجاح".

ومن جانبه قال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا للتعليم: "تمثل الصفقة قفزة نوعية نحو تحقيق طموحنا في إعادة تشكيل المشهد التعليمي في المنطقة، وعلامة فارقة في مسيرة سيرا للتعليم. من خلال الشراكة بين سوشيال إمباكت والشركة السعودية المصرية للاستثمار، نسعى لانتقال سيرا للتعليم إلى مراحل جديدة في تحقيق رؤيتها التعليمية وتطلعاتها لتصبح شركة رائدة اقليمياً. تجسّد هذه الشراكة هدفنا المشترك في المساهمة بمستقبل التعليم وتمكين الأجيال الجديدة، ومعاً سنواصل الابتكار والتوسع وتقديم تعليم يواكب أعلى المعايير العالمية على مستوى المنطقة".

سيعزز هذا الاستثمار من قدرة سيرا للتعليم على توسيع نطاق خدماتها التعليمية لتواكب أعلى المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات تساهم في تمكين الطلاب والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، بما فيها مرحلة التعليم العالي، إضافةً إلى الإسهام في توسعها لعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية المتطورة على مستوى المنطقة وإتاحة فرص جديدة للنمو والابتكار.

عن الشركة السعودية – المصرية للاستثمار:

أطلق صندوق الاستثمارات العامة في أغسطس 2022 الشركة السعودية – المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية في السوق المصرية، إحدى أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. تعمل الشركة السعودية المصرية للاستثمار على الاستفادة من الفرص في السوق المصرية والقطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق نمو الاقتصاد واستدامة العوائد.

عن شركة سيرا للتعليم:

تأسست شركة سيرا للتعليم في عام 1992، وهي أكبر مزود للخدمات التعليمية المتكاملة في مصر. تتبنى الشركة رؤية تقوم على إيمانها بتحسين الأنظمة والخدمات التعليمية في مصر. تدير الشركة وتشغل 30 مدرسة، وثلاث جامعات، و9 مراكز رياض أطفال ومراكز تنمية في 12 محافظة مختلفة، حيث تقدم خدمات تعليمية عالية الجودة. توفر شركة سيرا للتعليم مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية في قطاع التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، مثل المناهج البريطانية، الأمريكية، الكندية، الفرنسية، الألمانية بالإضافة إلى المنهج المحلي لمصر. يبلغ عدد طلاب رياض الأطفال 668 طالباً، بينما يضم قطاع التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر أكثر من 34,000 طالب. أما في مجال التعليم العالي، فيبلغ عدد الطلاب الحاليين أكثر من 20,000 طالب في 26 كلية مختلفة، وذلك وفقًا لأرقام العام الدراسي 2024/2025.

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