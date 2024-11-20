المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية و التنمية المستدامة، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2024، حيث حققت الشركة اجمالي عوائد بلغت 268 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 116% مقارنة مع 124 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي 2023. وحققت الشركة لفترة تسعة اشهر من العام الجاري 2024 صافي أرباح قدرها 37.2 مليون دولار أمريكي بزيادة 25% مقارنة مع 30 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي 2023 كما ارتفعت قيمة أصول شركة إنفراكورب بشكل ملحوظ من 1.65 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023 إلى 1.87 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 13%..

وتواصل إنفراكورب مساعيها لترسيخ سمعتها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، حيث حققت العديد من الإنجازات الرئيسية في مشاريعها الخاصة بالمحفظة العقارية، كان من بين أبرزها في الفترة الأخيرة طرح وحدات للتملك في مشروع "مارينا باي" الواقع على الواجهة البحرية لجزيرة الريف بالعاصمة المنامة ويضم مجموعة من الفلل وشقق الدوبلكس والبنتهاوس الاستثنائية بإطلالة بحرية خلابة فيما يتواصل العمل في محفظتها الدولية والتي تضم مشاريع تطويرية في كل من دبى والمغرب والهند.

وفي سياق متصل، عززت الشركة جهودها لتطوير مشروع الهاربر ووك الذي يعتبر أحدث الوجهات الترفيهة في مملكة البحرين والذي يحتوي على مساحة تجارية تتجاوز 10 آلاف متر مربع ممتدة على ممشى وواجهة بحرية تتجاوز الكيلومتر، حيث اتخذته عدة اسماء عالمية موقعًا لإطلاق أنشطتها وتضم مطاعم ومقاهي تشمل علامات كبرى كمطاعم روكا وافلي العالمية وداوا للشيف رؤيا صالح ومقاهي 668 وThere و مكاني وجامعة ستراثكلايد بالإضافة لأنشطة خدمية اخرى تخدم زوار مشروع البحرين هاربر، وذلك ضمن استراتيجية للتوسع في محفظتها لمشاريع الضيافة والتجزئة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة مؤخرًا عن عقد شراكة استراتيجية في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، حيث وقعت اتفاقية مع مينا ايروسبيس للطيران تهدف لتطوير مرافق مخصصة للطائرات في مملكة البحرين، لتكون نقطة انطلاق نحو تطوير منصة إقليمية لتوفير مرافق متطورة للطائرات في منطقة دول مجلس التعاون، مما يعد خطوة استراتيجية مهمة في مساعي الشركة لتوسيع محفظتها الاستثمارية لتشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المملكة في قطاع الطيران، في اتساق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية الطموحة 2030 ونمو في محفظتها الصناعية والتي تضم حصص مؤثرة في كل من الصقر للاسمنت و بلكسيكو.

وتعليقاً على النتائج المالية، صرّح السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "نحن مسرورون بتحقيق هذه النتائج المالية الإيجابية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2024، إذ تعكس هذه النتائج الأداء القوي لمحافظنا الاستثمارية والعقارية والصناعية، والتزامنا الثابت بالتميز في ابتكار مشروعات جديدة للبنى التحتية والخدمات والاستثمار في أصول التنمية المستدامة وإدارتها. كما تجسد هذه النتائج جهود الشركة لاقتناص مختلف الفرص المربحة والاستفادة منها، وسعينا الدؤوب لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين والشركاء، في حين يظل التزامنا بتقديم حلول البنية التحتية المبتكرة ثابتًا مع الاستمرار في استكشاف فرص جديدة وعقد المزيد من الشراكات البناءة للنمو والتوسع، مع الحفاظ على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في طليعة اهتماماتنا."

الجدير بالذكر ان شركة انفراكورب تركز رؤيتها على الاستدامة كعنصر جوهري لتنمية الاقتصاديات والمجتمعات التي تنشط فيها، وذلك من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة وحلول مالية فريدة من نوعها تساهم في خلق قيمة عالية طويلة الأمد للمساهمين والشركاء والعملاء. كما أن الشركة ملتزمة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر تلبيتها لاحتياجات الاقتصاديات الناشئة وتبني استراتيجية استثمارية مرنة تعزز كفاءة الطاقة وتوطين الابتكار وخلق فرص عمل والارتقاء بمستويات المعيشة في المجتمعات الحضرية.

نبذة عن انفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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