من خلال إبرام الشراكات القوية مع شبكات مشهود لها عالمياً، أصبحت الشركة على أتم الاستعداد للتعامل مع أكبر حدث رياضي عالمي في 2022

الدوحة: أكدت شركة بن يوسف للشحن، الشريك اللوجستي المعروف في قطر، على استعدادها للقيام بالخدمات اللوجستية لأكبر حدث رياضي عالمي مرتقب في قطر هذا العام.

أدت أزمة سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن كوفيد-19، والتي زادت من حدتها الحرب على أوكرانيا والمناخ الاقتصادي غير المستقر - إلى تعثر مجال الشحن الذي واجه العديد من التحديات، ومن بينها ارتفاع تكلفة الشحن، وقلة مساحات التخزين، ووقت العبور الطويل، وانخفاض وتيرة الشحن الجوي وما إلى ذلك. وسط هذه الأجواء غير المستقرة، برزت بن يوسف للشحن كواحدة من أكثر شركات الشحن مرونة، حيث استطاعت تجاوز هذه الأزمات.

وقد ضمنت خبرة الشركة، التي تعود إلى 37 عاماً، وشبكة الشركاء العالمية والعمليات اللوجستية عالية الكفاءة – استمرار تدفق الشحنات من وإلى قطر بسلاسة وفاعلية.

واستعداداً لكأس العالم لكرة القدم، تمكنت شركة بن يوسف للشحن من تجاوز فترة ما بعد الوباء التي أثرت سلبياً على قطاع الشحن من خلال توفير حلول بديلة للعملاء تسهل وتسرع الشحن والتوصيل. كما حصلت الشركة على اعتماد النقل البري الدولي (TIR)، وهو نظام عبور جمركي دولي يغطي 66 دولة لتقليل وقت العبور بين الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد بن يوسف للشحن كمشغل اقتصادي معتمد، أي أنها حصلت على موافقة من إدارة الجمارك الوطنية للحصول على تخليص جمركي أسرع.

وقال ديفيد فورد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بن يوسف:" على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه صناعة الشحن في جميع أنحاء العالم، فقد حققت بن يوسف للشحن خلال العامين العصيبين الماضيين تقدماً كبيراً. وتسعى بن يوسف جاهدة للحفاظ على مرونتها في الاستجابة لظروف القطاع العالمية المتغيرة باستمرار، وتعتبر الشركة أكبر مثال على هذا".

وأضاف:" ستظل استراتيجيتنا هي دعم الاقتصاد القطري وتحقيق رؤية الدولة. وتتولى شركة بن يوسف للشحن بالفعل كميات ضخمة من الشحنات للمساعدة في تسهيل تنظيم أكبر حدث رياضي لهذا العام. ومع خبرتنا في مجال الشحن في قطر التي تقترب من 40 عاماً، أصبحنا في وضع استراتيجي يتيح لنا مساعدة جميع العملاء، وخاصة في المواقف العصيبة".

ومن جانبه قال جيجو حنيف، مدير عمليات الشحن في مجموعة بن يوسف:" لقد ساعد النهج المبتكر الذي نتخذه والاعتمادات العالمية وشبكة الشركاء القوية على تمكيننا من تقديم أفضل الحلول اللوجستية بسرعة وكفاءة. وسنستمر في العمل بعزم وتصميم على تعزيز خدماتنا لتطوير ودعم سلاسل التوريد في قطر".

تلتزم شركة بن يوسف للشحن بخدمة المجتمع القطري بتقديم مجموعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة عبر شبكتها العالمية التي تغطي 180 دولة. كما تتمتع الشركة بعلاقات قوية مع اللجنة الأوليمبية القطرية، والاتحاد القطري لكرة القدم والاتحادين القطري والدولي للسباحة، والاتحاد القطري للتنس، والاتحاد القطري للدراجات، وجولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الشقب، وغيرها من الجهات الرياضية، وتفخر بدعم جهود قطر لاستقبال وتنظيم الأحداث الرياضية القادمة.

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