بمتوسط سرعة استجابة للحوادث بلغ 10.36 دقائق

الشارقة: كشف عبدالرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات، عضو اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة، أن عدد تقارير الحوادث المرورية البسيطة التي تم تخطيطها وإصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 37,930 حادثاً مرورياً بسيطاً ، وذلك من خلال الدوريات المتواجدة على طرق مدن ومناطق الإمارة.

مسببات الحوادث

وأوضح بن كنون أن الأسباب الرئيسية للحوادث، جاءت كما يلي:10٪ عدم الالتزام بخط السير الالزامي، 60% عدم ترك مسافة آمنة، 10% الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة ، 10٪ الإهمال وعدم الانتباه ، و10% أخرى.

تطبيق رافد

أشار بن كنون إلى أن عدد الحوادث التي تم التبليغ عنها من خلال تطبيق رافد 5،710 حادث، وأن متوسط زمن الاستجابة للحوادث بلغ 10.36 ثانية، بانخفاض قدره دقيقة عن متوسط الفترة الزمنية نفسها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المكالمات الواردة في مركز الاتصال بلغ 90114 مكالمة.

وأكد بن كنون على أهمية أن نعي الدروس التي من شأنها المساهمة في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات الناس، والالتزام بحزمة النصائح والإرشادات والقوانين المرورية، واحترام قواعد وأنظمة المرور والطرق والالتزام بها، والتأكد من أن السيارة في حالة جيدة قبل القيادة.

وشرح بأن القيادة على الطرقات تتطلب وعي وتركيز، وبأن الطريق ملك الجميع، وبالتالي يجب علينا المساهمة في تأمين طريق آمنة ومناسبة للجميع، وحرية حركة مريحة للجميع بلا حوادث، والحفاظ عليها من دون عرقلة أو إرباك أو إيذاء الآخرين، ومهمة كل واحد منا أن يسهم في التقليل من الحوادث المرورية حفاظاً على حياة وأرواح أفراد الجمهور من سائقين وركاب ومشاة.

ولفت إلى أهمية وضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية والقوانين، والضوابط والإجراءات والتدابير، فمثل هذا الالتزام يسهم في الحفاظ على الجميع، كما أنه يحقق حركة انسياب مرورية سهلة وميسرة، ويحسن من مستويات السلامة المرورية، فانخفاض الحوادث يعتبر مؤشراً إيجابياً على قيام كل سائق بدوره في المساهمة بالحد من حوادث الطرق، وتوفير طرق آمنة للجميع.

إلى ذلك، تأسست شركة "رافد" لحلول المركبات في إمارة الشارقة عام 2017، وحققت نمواً سريعاً لتصبح مزود خدمات رائد في الشارقة لحلول فحص المركبات وتسجيلها، والخدمات السريعة للسيارات، وإدارة الحوادث و خدمات المساعدة على الطرق ، وإدارة اسطول المركبات. وتشمل وحدات الأعمال كل من "موتور تشيك"، و”أوتو إكسبرس"، وإدارة رافد للحوادث المرورية البسيطة، ومركز أتصال وتحكم مخصص لأستقبال كافة البلاغات و الاستفسارات .

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