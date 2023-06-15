منامة: أعلنت مجموعة ديفيدند جيت كابيتال " دي جي سي ش.م.ب “مقفلة، عن انهاء أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية معلنة عن تحقيق صافي ارباح 37% على رأس المال للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 وبنمو في نسبة الأرباح عن العام الماضي وارتفاع نسبة الأصول وشهد العام المالي كذلك نمو في الإيرادات. وأقر مجلس الإدارة الاستمرار في توزيع الأرباح النقدية.

وقد قام المساهمون خلال الاجتماع بمناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة والبيانات المالیة الموحدة للمجموعة المنتهية في 31 مارس 2022، والتي شھدت ارتفاعا في الإيرادات نتيجة للتنوع المتواصل في أنشطة أعمال المجموعة التي تتركز في سوق مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة وإسبانيا.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة ديفيدند جيت كابيتال السيد طلال الزين: "شھدت المجموعة ارتفاعا في الإيرادات نتيجة للتنوع المتواصل في أنشطة أعمال المجموعة. وقد بدأت ديفيدند جيت كابيتال بالاستثمار في القطاعات الواعدة منها القطاع الطبي وقطاع الضيافة في السوق الخليجي".

وأضاف في كلمته أنه يسر المجموعة تحقيق نجاحات كبيرة بالرغم من التحديات والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء موضحاً أن ثقة المستثمرين دائماً نصب اعيننا ومؤكداً ان ديفيدند جيت كابيتال تنجح في تحقيق مزيد من التوسع والتنوع في القطاعات. وأشار الى ان هناك دائماً فرصاً متاحة للخوض في استثمارات واعدة وتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين. كما وجه شكر خاص للإدارة التنفيذية وفريق العمل على عملهم الدؤوب والمثابرة في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية.

وأكد العضو المنتدب السيد محمد نظام خنجي: "أن الرؤية المستقبلية لمجموعة دي جي سي تسعى للاستثمارات في قطاعات مختلفة وذلك لتحقيق رؤيتها المستقبلية في الوصول لمصاف أفضل الشركات على مستوى العالم عبر خطط توسعية في الداخل والخارج قطاعياً وجغرافياً في مشاريع كثيرة وفي مختلف القطاعات".

من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد خالد الحمادي قائلاً:” مجموعة ديفيدند جيت كابيتال وشركاؤها هي شركة استثمارية تسعى دائماً لتحقيق أعلى النتائج وتنمية الأعمال من خلال زيادة الاستثمارات. وتتميز الشركة بفريق مؤهل وذو خبرة عالية في تشغيل وإدارة الأعمال في قطاعات متعددة."

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