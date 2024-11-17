الإيرادات التشغيلية: 3.7 مليون د.ك.

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 10.7 مليون د.ك.

اجمالي الأصول: 551 مليون د.ك.

الكويت: أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 3.7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.94 فلس كويتي لكل سهم، في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنةً بصافي خسارة قدرها بقيمة 1.5 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 0.79 فلس كويتي لكل سهم، في الفترة المقارنة من عام 2023.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 3.7 مليون دينار كويتي، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 62٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023. وقد بلغ اجمالي الأصول 551 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2024.

وقد سجلت الشركة في الربع الثالث من عام 2024، صافي أرباح قدره 2.0 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.07 فلس كويتي لكل سهم، وإيرادات تشغيلية بلغت 1.1 مليون دينار كويتي.

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "إن الربحية التي تم تحقيقها في الربع الثالث من عام 2024، إلى جانب نمو الأرباح منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي، تؤكد التزامنا المستمر بتعظيم القيمة للمساهمين، حتى في ظل البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة".

وأضاف سلطان: "يعكس هذا الأداء تركيزنا المستمر على تحقيق نتائج مالية مستدامة، ويُظهر فعالية استراتيجياتنا التشغيلية ومرونة تدابير إدارة المخاطر في التكيف مع بيئة السوق المتقلبة".

أحدث مستجدات مشاريع الشركة

ريـم مول – أبوظبي: 183 وحدة تجارية نشطة وآفاق نمو واعدة

صرح سلطان قائلاً: "في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ عدد الوحدات التجارية العاملة في ريـم مول 183 وحدة، بزيادة قدرها 45 وحدة مقارنةً ببداية العام. ويُعد هذا مؤشراً إيجابياً على تزايد جاذبية المول ونجاحه التشغيلي. فهو يبرز الطلب القوي والبيئة التجارية الصحية، ويُظهر أن ريـم مول يواصل جذب الشركات الجديدة وتحفيز بيئة تجارية مزدهرة. وهذا يعكس الثقة في الموقع الاستراتيجي للمول وإمكاناته في الاستمرار بالتطور والنمو".

وأضاف سلطان: "نحن واثقون من آفاق النمو المستقبلية لريـم مول، خاصةً في ظل الاقتصاد المتين لأبوظبي، والتطور المستمر في البنية التحتية، والزيادة الملحوظة في الطلب الاستهلاكي. ومع انضمام جزيرة ريـم إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) كمنطقة حرة، أصبح المول في موقع يعزز فرصه في تحقيق نمو مستدام، مستفيداً من بيئة أعمال داعمة وتنظيمات مرنة".

الشركة الوطنية العقارية هي مستثمر مشارك في مشروع ريم مول على جزيرة الريم في أبو ظبي، والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار. تبلغ المساحة التأجيرية للمول 186,000 متر مربع، مما يجعله واحداً من أكبر المولات في المنطقة. ويضم أكثر من 400 متجر، من ضمنها 80 مطعماً ومقهىً، بالإضافة إلى 6,400 موقف سيارات، مما يجذب الزوار من جميع أنحاء الإمارات ومن خارجها. ويتميز بريادته في دمج التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر من خلال الابتكارات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول الموحد للتسوق ومواقف السيارات الذكية وغيرها.

مشروع جراند هايتس السكني في مصر: بيع 82% من الوحدات حتى تاريخه

مشروع جراند هايتس السكني هو جزء من مشروع أكبر تملكه شركة "كواديكو" التابعة للشركة الوطنية العقارية، حيث يضم المشروع الأكبر أجزاء يقوم بتطويرها ثلاثة مطورين. ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3.8 مليون متر مربع يلبي الاحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.

قال سلطان: "بلغت نسبة الوحدات المباعة في المشروع بأكمله حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 82٪".

"كما بلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة في جميع أنحاء المشروع 7,359 وحدة، وبلغ عدد الوحدات المتبقية غير المباعة 1,617".

مجمع جنوب العقبة الاستثماري – الأردن: معدلات إشغال قوية وإيرادات إيجار مستقرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة

قال سلطان: " استمر مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن في الحفاظ على معدل إشغال قوي بنسبة 98% للمستودعات، مع تحقيق إشغال كامل للمباني الصناعية."

وأضاف سلطان: "بلغت إيرادات الإيجار منذ بداية العام 728 ألف دينار كويتي، مع تراجع طفيف بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استقرار الأداء التشغيلي، رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة."

التخارج الاستراتيجي من بعض الأصول، وإعادة الهيكلة، وتقييم عدة فرص استثمارية، من أجل تعظيم القيمة للمساهمين

وقال سلطان: "نحن ملتزمون بهدفنا المتمثل في التخارج من بعض الأصول، مع التركيز بشكل أساسي على تحقيق أقصى قيمة للمساهمين."

وأضاف سلطان: "في إطار تنفيذ استراتيجية تعظيم القيمة للمساهمين، تعمل الإدارة حالياً على تقييم عدة فرص استثمارية وخيارات إعادة هيكلة بهدف تعزيز محفظة الشركة وتحقيق عوائد أفضل للمساهمين."

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

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