أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" (سوق أبوظبي للأوراق المالية: Multiply أو "المجموعة")، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، اليوم عن استثمارها 367 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" كمستثمر أساسي.

يأتي هذا الاستثمار عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة، وتتطلع من خلالها إلى إنشاء منظومة استثمارية ممكّنة بالتكنولوجيا لاغتنام فرص النمو عبر خمس قطاعات رئيسية هي: الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. وكانت المجموعة قد استحوذت العام الماضي على حصص في العديد من الأصول المحلية التي تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح مثل "بال" للتبريد القابضة، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وفيولا كوميونيكيشنز؛ بالإضافة إلى شركات عالمية عالية النمو مثل منصة الوسائط الرقمية "فايرفلاي"، وشركة المحتوى المرئي "جيتي إميجز"، والعلامة التجارية العالمية "سافاج X فينتي" للفنانة الشهيرة ريانا والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي": "ينبع اهتمامنا بالطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي من ثقتنا الكبيرة بقوة الاقتصاد الإماراتي. وقد نجحت الهيئة بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة بالاستناد إلى ركائزها الأساسية القوية وبنيتها التحتية المتطورة".

وأضافت بوعزة: "تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بمكانة مرموقة، ووضع مالي قوي، وأهداف إستراتيجية واضحة، وهذا ما يجعل منها استثماراً مجزياً بالنسبة لمجموعة "ملتيبلاي" ‘. ونعتقد أن استثمارنا في الهيئة سيحقق قيمة كبيرة لمساهمينا في ضوء الأداء المتميز الذي تحققه الأسواق المالية في المنطقة".

واستندت مجموعة "ملتيبلاي" على مكانتها النقدية القوية، بعد أن جمعت 3.1 مليار درهم إماراتي عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها نجاحاً لافتاً بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وتتمثل إستراتيجية الشركة في مواصلة تحقيق الأرباح من محفظة متنوعة تجمع بين الشركات التي تولد عوائد ثابتة وتلك التي تحقق نمواً كبيراً.

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عن مجموعة ملتيبلاي

هي شركة قابضة مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. تحقق المحفظة المتنوعة للمجموعة توازنًا بين الشركات الثابتة التي تولد الدخل المتكرر والأعمال عالية النمو.

ومن خلال نظرتها المستقبلية، تواصل المجموعة التوسع من خلال النمو العضوي للأعمال القائمة، وتمكينها برأس المال والتكنولوجيا والأدوات لاكتساب أو إنشاء حلول مبتكرة واكتساب التميز التشغيلي لتصبح رائدة في مجالاتها. وتسعى مجموعة "ملتيبلاي" إلى عمليات استحواذ مدفوعة بالتكنولوجيا وقابلة للتطوير عن طريق تمكين عمليات النمو المستدام والتركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

تغطي استثمارات المجموعة العديد من القطاعات، ويشمل ذلك شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومجموعة أومورفيا، وفيولا كوميونيكيشنز، وفايرفلاي، وييلدمو.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نمواً وأكثرها قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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