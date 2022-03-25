أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ألفا ظبي بارتنرز القابضة ذ.م.م، إحدى شركات ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "الشركة") المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تأسست في عام 2013 وتُعد واحدة من أسرع مجموعات الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في أبوظبي، عن استثمارها مبلغ 367 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال اكتتابها بأسهم بصفتها مستثمر أساسي.

وتواصل ألفا ظبي مساهمتها الرئيسية والإستراتيجية في تمكين اقتصاد دولة الإمارات ودعم جهود تنويعه، كما تلتزم بتحقيق النمو المستدام لمساهميها من خلال استثمارها في شركات رائدة بما يمكّنها من خلق قيمة مضافة لمساهميها. كما يدعم الاستثمار في هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي شركة مرافق متكاملة ورائدة عالمياً ذات مبادئ حوكمة بيئية واجتماعية قوية وأحد المساهمين الرئيسيين في تمكين دبي من تحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية، استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لشركة ألفا أبوظبي.

واستناداً إلى محفظتها الاستثمارية المتنوعة، يأتي استثمار شركة ألفا ظبي القابضة في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي في أعقاب الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة مؤخراً في كيانات رائدة في السوق، منها الدار العقارية ش.م.ع وكيو القابضة (القدرة القابضة سابقاً). وبفضل مركزها المالي القوي، ومركز السيولة المتين، وخططها الاستثمارية المُرتقبة، تمتلك الشركة القدر الكافي من المرونة التي تؤهلها لاستثمار رأس المال بشكل فعّال بما يتوافق مع إستراتيجية نموها، واغتنام الفرص للمشاركة في الإدراجات الرئيسية في دولة الإمارات التي تمثّل إمكانات نمو كبيرة.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي القابضة": "يأتي الطرح العام الأولي لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي انعكاساً للخطوات الكبيرة التي تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذها لتنويع اقتصادها، ويوفر منصة قوية تتيح لهيئة كهرباء ومياه دبي الاستفادة من إمكانات نموها انطلاقاً من الأسس القوية للسوق. إن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية التي تعتمدها هيئة كهرباء ومياه دبي، والاهتمام الكبير الذي يحظى به الطرح العام للشركة، يعزز المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الاستثمار العالمية، ونفخر بأن نكون مستثمراً أساسياً في هذا الطرح".

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حول "ألفا ظبي القابضة":

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 85 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

زياد شاكر أبو ريان | مسؤول علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك

دومينيك وايتينج / جاد معمرباشي

alphadhabi@brunswickgroup.com