القاهرة- سجلت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، أداءً قوياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت قفزة كبيرة في المبيعات، ووصلت القيمة الاجمالية للشركة إلى 36.7 مليار جنيه مصري. وهو ما يعكس الأداء المتنامي للشركة ومتانة وضعها المالي ونجاح استراتيجيتها الرامية إلى تنمية محفظة أراضيها وتنوع مشروعاتها في مناطق استراتيجية تحقق القيمة لعملائها وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية 2030.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على نسب المبيعات فقط، ولكن امتدت إلى سرعة بيع أكثر من 4000 وحدة بمشروعات متنوعة لشركة مدينة مصر خلال٩ أشهر، وهو أكثر من ضعف ما تم بيعه من وحدات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن جانبه، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "فخور بالنتائج الإيجابية التي نحققها عاما بعد عام، وهي تعكس جهود وتفاني فريق العمل، وثقة عملائنا في اسم مدينة مصر، لتصل القيمة الاجمالية للمبيعات للشركة إلى 36.7 مليار جنيه مصري وهو ما يعد أكبر دافع وحافز لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات لتعزيز مكانة الشركة في السوق العقاري." وأضاف: "سنواصل العمل على زيادة محفظة أراضينا وتنوع مشروعاتنا لتشمل المزيد من الخدمات والحلول العقارية المبتكرة لتلبي توقعات وتطلعات عملائنا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة وذلك استنادا إلى تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 65 عام في السوق العقاري المصري."

وبفضل استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة أعلنت مدينة مصر عن عدة مشروعات جديدة تم إطلاقها خلال التسعة أشهر الأولى بنجاح، بما في ذلك مراحل جديدة في "تاج سيتي" و"سراي" و"The Butterfly" في مستقبل سيتي والتي شهدت إقبالاً ملحوظًا، مما يؤكد ثقة العملاء في جودة منتجات الشركة، بالإضافة لإطلاق "تجد"، أول منطقة تجارية متكاملة داخل "تاج سيتي". ومن ناحية أخرى، تم طرح شهادة ضمان "ثقة" وهي الأولى من نوعها في القطاع العقاري المصري وإنشاء أول مدرسة سويسرية دولية في المنطقة بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون والرائدة في إدارة الأندية الرياضية.

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 12.6 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات تجارية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر ب 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتي على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع تقريبا).

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