حققت الإيرادات 3.67 مليار درهم حتى سبتمبر 2024 بارتفاع تجاوز 11% على أساس سنوي

قفز إجمالي الأرباح إلى 188 مليون درهم مسجلاً نمو قدره 36% على أساس سنوي

سجلت الشركة أرباحاً قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت نسبتها 10% من إجمالي الإيرادات (باستثناء التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار)

ارتفع إجمالي الأصول إلى 9.4 مليار درهم بزيادة قدرها 33% مقارنة بديسمبر 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غذاء القابضة(ADX: Ghitha) ، الشركة الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي والأغذية والأسماك والدواجن والألبان والزيوت النباتية وخدمات تجارة التجزئة والتوزيع، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي أظهرت تحقيق الإيرادات لقفزات كبيرة بعد تسجيلها 3.67 مليار درهم، بنسبة نمو تجاوزت 11% على أساس سنوي.

وسجل إجمالي أرباح مجموعة غذاء 188 مليون درهم، محققاً نمواً كبيراً بلغ 36% على أساس سنوي، في إنجاز جديد يؤشر إلى صحة منهجيتها ومدى تقدم المجموعة في تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية وبلوغ التميز في عملياتها التشغيلية. وحرصت غذاء خلال الأشهر التسعة الأولى على اعتماد استراتيجية بناءة تشمل الاستحواذ على أصول مهمة، والدخول المدروس والناجح إلى أسواق جديدة، والتوسع الطبيعي في حجم أعمالها باستخدام مواردها الخاصة، وتنويع خطوط منتجاتها.

كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة 33% منذ ديسمبر 2023، مسجلاً 9.4 مليار درهم، ما يعكس النمو القوي للمجموعة وقدراتها على تحقيق هدفها الاستراتيجي في تعزيز أجندة الأمن الغذائي الوطني.

وتعليقاً على هذه النتائج المالية المميزة، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "نجحت مجموعة غذاء في تقديم أداء قوي في سوق مليئة بالتحديات، وتمكنت من التعامل مع قضايا سلسلة التوريد وتقلب أسعار السلع الأساسية. ولا شك أن هذه النتائج المتميزة للمجموعة، ستمكننا من تحقيق المزيد من النمو عبر قطاعات الأعمال الرئيسية في المستقبل."

وستواصل المجموعة مستقبلاً إحراز المزيد من التقدم على صعيد الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى تبوئها مكانة رائدة في قطاع صناعة الأغذية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال تطوير عملياتها ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لظروف السوق المتغيرة. ومع تقدمها نحو تحقيق أهدافها، تحرص المجموعة على إحراز المزيد من التقدم في تحقيق أهدافها والالتزام الدائم بالتميز في جميع المجالات لضمان نمو مستدام يعود على أصحاب المصلحة بفوائد قيّمة.

عن شركة غذاء القابضة

غذاء القابضة هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC). ظهرت " غذاء " كشركة استثمارية قابضة. مع محفظتها من الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك الذي يتكون من: مزارع العين، أبيكس للاستثمار ش.م.ع (ADX:APEX)، العجبان للدواجن، شركة ألاينس للأغذية، زي ستورز إنترناشيونال، أجرينف (الهاشمية)، رويال هورايزون القابضة، أبوظبي. شركة الزيوت النباتية، ميراك، مجموعة إن آر تي سي، إنفيكتوس للاستثمارات (ADX: INVICTUS)، أنينا كوليناري والجراف للأسماك. تعمل المجموعة بشكل جماعي في مجال الألبان والدواجن والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام والمزارع السمكية.

www.ghitha.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

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