أبوظبي : أعلنت "سياحة 365"، الذراع السياحي لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، عن مشاركتها الأولى في المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2026)، أحد أبرز وأضخم الفعاليات العالمية في قطاعي السفر والسياحة، الذي يُقام في مركز إيفما للمعارض في العاصمة الإسبانية مدريد من 21 إلى 25 يناير 2026، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف شركة وخبير من أكثر من 160 دولة حول العالم.

وتمثّل مشاركة "سياحة 365" في هذا الحدث الدولي على مدار خمسة أيام؛ خطوة محورية نحو تعزيز موقع إمارة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية رائدة، إذ تستعرض مجموعة واسعة من عروضها وخدماتها في مجالات السياحة البيئية والتجارب الترفيهية والباقات السياحية المتكاملة، أمام جمهور دولي يضم أكثر من 150 ألف متخصص في صناعة السياحة والسفر.

وتشارك سياحة 365 ضمن مبادرة سياحية شاملة على مستوى إمارة أبوظبي، لتنضم إلى أكثر من 40 شركة ومؤسسة، بهدف تعزيز التواصل مع أبرز أصحاب المصلحة وخبراء السفر من أوروبا وأمريكا اللاتينية ومختلف المناطق حول العالم، ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى تعزيز الحضور الدولي لأبوظبي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة للنمو المستدام وزيادة جاذبيتها السياحية، إلى جانب دعم الأهداف الأوسع لقطاع السياحة في دولة الإمارات.

ويُعدّ معرض (فيتور 2026) محطة مهمة لـ "سياحة 365"، إذ يوفر حجم الحدث وانتشاره العالمي؛ منصة استثنائية لبناء شراكات جديدة وتعزيز العلاقات التجارية، إلى جانب ترسيخ حضور أبوظبي كوجهة سياحية بارزة للأسواق الإسبانية وأمريكا اللاتينية.

ومع التركيز المحوري للمعرض هذا العام على التحول الرقمي والاستدامة والابتكار في القطاع السياحي، تؤكد مشاركة "سياحة 365" التزامها بالريادة في التميز السياحي ودعم الطموحات الاستراتيجية طويلة الأجل لإمارة أبوظبي.

وتتطلع سياحة 365 من خلال مشاركتها في معرض فيتور 2026، إلى ترسيخ شراكات طويلة المدى وبناء علاقات قوية، إلى جانب مشاركة قصة أبوظبي السياحية مع جمهور عالمي واسع، كما تهدف هذه المشاركة إلى الإسهام في التطور المستمر للمشهد السياحي العالمي، وتعزيز حضور الإمارة على خريطة الوجهات الدولية المتميزة.

