خان: نؤمن في لافارچ مصر بأهمية دورنا في بناء مدن مستدامة، من خلال حلولنا لمواد البناء المبتكرة والصديقة للبيئة، إنطلاقاً من استراتيجيتنا المرتكزة على محاور رؤية مصر 2030.

القماح: مشروع "السخنة 360" يحقق معادلة العائد الاستثماري الجذاب مع التأثير الإيجابي على المجتمعات مع تبني مبادرات الحياد الكربوني والصفر انبعاثات في الجانب البيئي.

المهدي: تساند جيوسايكل القطاعات الصناعية في تبني آليات آمنة ومستدامة للتخلص الآمن بيئيًا من المخلفات الخطرة و غير خطرة.

القاهرة: وقعت شركة جيوسايكل مصر، الرائدة في الحلول المستدامة لإدارة المخلفات ولافارچ مصر، لحلول البناء المبتكرة والمستدامة، أعضاء مجموعة هولسيم العالمية، مع السويدي للتنمية الصناعية الشركة الرائدة في تنمية المناطق الصناعية المتكاملة والمستدامة، وهي إحدى شركات السويدي إليكتريك، اتفاقية تعاون بهدف إدارة مخلفات أعمال البناء والبنية التحتية وتمتد إلى إدارة المخلفات الصناعية حين بدء التصنيع بمشروع "السخنة 360". وذلك بما يتماشى مع أهداف المنطقة الاقتصادية لتحفيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر وخاصة مع بداية تدشين مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة.

تهدف الاتفاقية إلى منح شركة جيوسايكل حق تقديم الحلول الخضراء والصديقة للبيئة في المنطقة الصناعية من خلال إدارة مخلفات مصانع المستثمرين بالمنطقة في المستقبل، وتقديم لافارچ مصر لحلول مواد البناء الصديقة للبيئة سواء من الأسمنت أو الخرسانة. ويعد هذا التعاون الواعد خطوة كبيرة وضرورية في تحقيق التحول الأخضر دعمًا للتوجهات القومية والعالمية بهذا الصدد.

وأعرب المهندس/ محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بالشراكة الواعدة مع جيوسايكل ولافارچ مصر، وقال:"يدعم التعاون رؤية الاستدامة الخاصة بمشروع "السخنة 360"، والذي يحقق معادلة العائد الاستثماري الجذاب مع التأثير الإيجابي على المجتمعات والبيئة المحيطة، كما يتبنى الجانب البيئي ويساهم في مبادرات الحياد الكربوني والصفر انبعاثات؛ وهي من أهم أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة 2035."

واستعرض القماح تفاصيل عن المشروع مصرحًا أنه يمتد إلى مساحة تبلغ 10 مليون متر مربع لتلبية جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين، حيث يتميز بمنطقة صناعية على مساحة 5.7 مليون، كما تبلغ المساحات الطبيعية والخضراء بها 700 ألف متر مربع. وأكد أن المشروع يعمل على محورين أساسيين وهما توطين وتصدير الصناعات من ناحية وتعزيز الاستدامة البيئية من ناحية أخرى، حيث يأتي دور جيوسايكل مصر الفعال في إدارة والتخلص من مخلفات المصانع والإنشاءات بأحدث وأكثر الطرق العالمية أمانًا للبيئة، مع توفير لافارچ مصر حلول مواد البناء المستدامة.

وعبر المهندس/ أدهم المهدي، المدير العام لشركة جيوسايكل مصر، عن فخره بالتعاون الجديد مع السويدي، وأكد على سعي الشركة الدؤوب لدفع عجلة التحول الأخضر والحد من التلوث البلاستيكي والأثر الكربوني، وذلك بمساندة القطاعات الصناعية المختلفة في تبني آليات آمنة ومستدامة لإدارة والتخلص الصحيح من مخلفاتهم الصناعية لبيئة أفضل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعامل المستدام مع المخلفات.

وأضاف أنه فور اكتمال المشروع "السخنة 360"، ستعمل الشركة على التعاقد مع مصانع المنطقة لإدارة والتخلص الأمن بيئيًا من المخلفات الصناعية المختلفة، من خلال ثلاث محطات فرز، ومنصة معالجة مسبقة مشتركة، فضلاً عن مرافق التخلص المشتركة النهائية في أفران الأسمنت بلافارچ.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد/ چيمي خان، الرئيس التنفيذي للافارچ مصر، عن سعادته بتوقيع هذا التعاون المثمر مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، الشركة الرائدة في تنمية المناطق الصناعية المتكاملة والمستدامة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وعقب قائلاً: "نؤمن في لافارچ مصر بأهمية دورنا في بناء مدن مستدامة، من خلال حلولنا لمواد البناء المبتكرة والصديقة للبيئة، انطلاقاً من استراتيجيتنا المرتكزة على محاور رؤية مصر 2030، والتي تتوافق مع استراتيجية لافارچ مصر عضو مجموعة هولسيم، حيث نركز علي محور التنمية المستدامة من الاقتصاد الدائري.

وألقى خان الضوء على ما ستقوم به لافارچ مصر بمشروع "السخنة 360"، مصرحًا أن الشركة ستقدم حلول البناء المستدام لكافة المصانع بالمشروع سواء منتجات الأسمنت الصديق للبيئة بدءًا من الأساسات حتى التشطيبات أو من الخرسانة الصديقة للبيئة والتي تقلل من الإنبعاثات الكربونية مع الحفاظ على الأداء.

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نبذة عن السويدي للتنمية الصناعية:

السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك SWDY.CA) المدرجة بالبورصة المصرية (EGX، هي شركة متخصصة في تطوير المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة، حيث تلتزم بالتنمية المستدامة لخدمة المجتمع بكفاءة في إطار التزامها بالمسؤولية الأخلاقية. فإن الشركة تعتمد على خبرتها الواسعة في التصنيع لبناء مدن صناعية متكاملة ومستدامة. تشمل الخدمات الرئيسية التي تقدمها السويدي للتنمية الصناعية، وضع الخطط الرئيسية والخدمات الاستشارية وأعمال البنية التحتية وإدارة الإنشاءات والإرشادات الهندسية والتصميمات، كما توفر الشركة لمستثمريها باقة متكاملة من الخدمات المتطورة للمناطق الصناعية والمرافق الضرورية والبنية التحتية المتميزة ومرافق التصنيع الشاملة. تمتلك الشركة محفظة أراضي شاسعة في مصر وإفريقيا وهي أكبر محفظة أراضي مملوكة لشركة تنمية صناعية في مصر. تتضمن أعمال السويدي للتنمية الصناعية في أفريقيا المدينة الصناعية المصرية (EIC) في دولة تنزانيا والتي تمتد علي مساحة 2.2 مليون متر مربع. تتضمن باقة مشروعات السويدي للتنمية الصناعية في السوق المصري أحدث مشروعاتها "السخنة 360" وهي أول مدينة صناعية متكاملة في المنطقة على مساحة 10 مليون متر مربع، بجانب إندستريا إيست، وإندستريا ويست في المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، وإندستريا السخنة، وإندستريا السادات، وإندستريا العلمين الجديدة وإندستريا عاشر والأولي لتنمية المناطق الصناعية في السادس من أكتوبر .لمزيد من المعلومات برجاء زيارة/ https://www.elsewedydevelopment.com

حول جيوسايكل مصر:

تعد شركة جيوسايكل مصر جزء من أنشطة مجموعة هولسيم العالمية،رائدة في الحلول المستدامة لإدارة المخلفات. بدأت العمل في مصر عام 2011 لتقديم خدمات التخلص من المخلفات بنهج مستدام و أمن بيئيا،كمخلفات الانتاج،منتجات منتهية الصلاحية،منتجات تالفة، منتجات مرفوضة من قبل الأجهزة المنوطة أو من إدارات الجودة للشركات المصنعة، تماشياً مع توجه الدولة والمجتمع نحو تحسين البيئة و الحد من الأضرار البيئية و الاقتصادية لطرق التخلص الحالية مثل الدفن و الحرق.

حول لافارچ مصر:

لافارݘ مصر، عضو في مجموعة هولسيم العالمية، شريك أساسي في مجال صناعة مواد البناء، وتوفر الشركة منتجات ضرورية، وحلول مبتكرة في قطاع البناء.

شيدت شركة لافارݘ مصر مصنعاً في العين السخنة بمحافظة السويس، يشمل خمس خطوط انتاج، ويعتبر المصنع ضمن أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والخرسانة ، تلتزم لافارݘ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة؛ لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية، أو شركات المقاولات الكبيرة، أو المهندسين المعماريين، أو المطورين العقاريين. لا تقتصر حلول لافارݘ مصر على البنية التحتية، ومواد البناء والتقنية الحديثة التي نتبعها تجاه التنمية المستدامة والتزامها القوي بالصحة والسلامة فقط، بل تعمل على بناء مجتمعات.