دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسر صن موني سولار جروب، والمشهورة بإدارة أكبر برنامج مجتمعي للطاقة الشمسية في العالم، أن تعلن عن إطلاق تطبيقها المبتكر والتفاعلي والمفيد، صن موني 360. يهدف هذا التطبيق الرائد إلى خلق مجتمع يستفيد من الطاقة المتجددة ويساهم بدور ملحوظ في الحفاظ على البيئة، كما يحرص على توفير الرفاهية وسهولة الوصول لأعضائه الحاليين.

يفتح برنامج الطاقة الشمسية المجتمعي التابع لشركة صن موني، والذي يحمل شعار "اجن المال وأنقذ الكوكب"، الباب على مصراعيه أمام صغار مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الشمسية. ويتسم هذا الاستثمار بتعدد مناحي الاستفادة منه والمتمثلة في تحقيق الدخل والنمو والاستدامة فضلًا عن توفير الطاقة. تمتلك المجموعة حاليًا محطات لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة وسط أوروبا وشرقها؛ حيث تضع المجموعة في بؤرة اهتمامها تقديم مبادرة استثنائية تطرح حلولًا مستدامة ومستقبلية لتشجيع المستثمرين على الأخذ بخيارات الطاقة النظيفة التي تساعد على خفض معدل البصمة الكربونية العالمية. وتعتقد الشركة اعتقادًا راسخًا بأن هذه المبادرة ليست من أجل الاستثمار فحسب، بل هي بمثابة اتخاذ قرار بشأن نمط الحياة والذي أصبح عاملًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

صرّح زولتان رينديس، الرئيس التنفيذي للتسويق وشريك في مجموعة صن موني،بأنه "مجموعة صن موني تلتزم بخلق مستقبل مستدام وتمكين مجتمعنا من المشاركة في هذه الرؤية. يمثل إطلاق تطبيق صن موني 360 خطوة مهمة إلى الأمام في هذه الرحلة. فهذا التطبيق أكثر من مجرد أداة؛ إنه منصة للتغيير. فهو يسمح للأفراد بالمشاركة في حركة عالمية، تنادي بخلق عالم أكثر خضرة، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتميز بها الطاقة المتجددة. نحن متحمسون لإطلاق هذا التطبيق ونتطلع إلى رؤية النمو والازدهار الذي سيحققه مجتمعنا من خلال تطبيق صن موني 360."

يقدم تطبيق صن موني 360 للمستخدمين أسلوبًا قادرًا على جذب انتباههم نحو التفاعل مع قطاع الطاقة المتجددة. فمن خلال هذا التطبيق، يكسب المستخدمون نقاطًا مقابل كل خطوة يخطونها، كما يمكنهم دعوة الآخرين للانضمام إلى فريقهم، ومع كل هذه الخطوات التي يخطوها المجتمع سيساهم في رحلة جماعية للوصول إلى الشمس معًا. ويبقى المستخدمون على إطلاع دائم بآخر المستجدات حول التقدم المحرز بفضل جهود المجتمع وجهوده فرقهم وجهودهم الفردية، مما يضمن استمرارية التواصل والتحفيز لدى الجميع. يقدم التطبيق مكافآت للمستخدمين تتعلق بالطاقة المتجددة والاستدامة، مثل رموز SDBN وحِزَم eSolar.

تقدم رموز SDBN، وهي رموز مدعومة بالزيادة المطردة في قدرة صن موني سولار جروب على إنتاج الطاقة الشمسية، للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في أصول مادية حقيقية ذات قيمة دائمة. فهي تُدِر ثروة لحامليها من خلال الأرباح الشهرية وتمنح المستخدمين إمكانية الوصول الآني إلى بيانات الطاقة وتحليلاتها ليتسنى لهم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. بفضل البنية التحتية الراسخة ونظام الكفالة الموثوق، تنطوي هذه العملة المدعومة بالأصول الرقمية والتي تتضمن رموز SDBN1 وSDBN2 وSDBN3، على إمكانات هائلة للنمو وتحقيق الأرباح.

لمزيد من المعلومات حول تطبيق صن موني 360 ولتنزيله على أجهزة الآيفون وأجهزة الأندرويد يرجى زيارة الرابط التالي: www.sunmoney.com.

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نبذة عن صن موني سولار جروب

تأسست صن موني سولار جروب في عام 2013. صن موني سولار جروب هي مجموعة من الشركات العالمية التي تعمل في مجال بناءمحطات توليد الطاقة الشمسية وتشغيلها وشرائها في وسط أوروبا وشرقها. يقع المقر الرئيسي لشركة صن موني في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها مكاتب في كل من ألمانيا والمجر وسنغافورة ومكاتب شريكة في قارة آسيا والأمريكتين.

تدير المجموعة برنامجًا مجتمعيًا عالميًا للطاقة الشمسية يضم 50 ألف عميل من 60 دولة. يقدم برنامج الطاقة الشمسية المجتمعي فرصة الاستثمار في الطاقة الشمسية لصغار مستثمري القطاع الخاص منذ عام 2013. وعملت المجموعة أيضًا على تنسيق بناء محطات توليد الطاقة الشمسية لصالح الغير، فضلًا عما لديها من خبرة في مجال التداول.

أطلقت صن موني فرصة استثمارية جديدة، وهي قمم المشروعات في عام 2019، حيث طرحت أسهم ممتازة في محطات توليد الطاقة الشمسية لمستثمري القطاع الخاص. ووجه نجاح هذا المشروع أنظار المجموعة نحو فرصة أكبر تتسع للمستثمرين أصحاب المشروعات المتوسطة والكبيرة. وفي عام 2022، دشّنت صن موني حلول الترميز الخاصة بها باستخدام رموز العملات المشفرة المدعومة بالأصول. تمتلك هذه المجموعة ذات الرؤية المستقبلية في الوقت الحالي رمزين مميزين، وهما SDBN1 وSDBN2، كما تخطط للمجازفة بجلب المزيد من هذه الفرص الاستثمارية لمستثمري القطاع الخاص في المستقبل.