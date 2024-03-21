دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن بيع جميع وحدات البرج الثاني من مشروع بارك فيوز ريزيدينسيز البالغة أكثر من 600 وحدة سكنية في أقل من 36 ساعة من إطلاقه، وذلك بحضور زخم وإقبال كبير من مختلف المستثمرين في دبي.

ويقع مشروع بارك فيوز ريزيدنسيز، والذي يتكون من 42 طابقاً في منطقة حيوية في قلب دبي بالقرب من حديقة زعبيل ويوفر أروع الإطلالات على أفق ومعالم دبي الشهيرة مثل برواز دبي وبرج خليفة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز على شارع الشيخ زايد ويتميز بقربه من شبكة المواصلات الرئيسية ومحطة مترو ماكس إلى جانب توافر جميع الخدمات والمرافق.

وحول الزخم الكبير الذي شهده المشروع، صرّح محمد البحر، رئيس إدارة الأعمال في وصل قائلاً: "يمثل الإقبال الذي شهده مشروع بارك فيوز ريزيدينسيز شهادة ساطعة تؤكد أن المشاريع ذات الجودة العالية والتي تتميز بموقع جيد وتُقدَّم بأسعار جذابة، هي المزيج الرابح الذي يجذب المشترين والمستثمرين. ويعتبر بارك فيوز ريزيدينسيز الأكثر اقبالاً حيث يقع المشروع في واحدة من أكثر المناطق السكنية حيوية في دبي ويُقدم أسعاراً منافسة وقيمة عالية نظراً لموقعه في قلب المدينة."

يضم مشروع بارك فيوز ريزيدنسيز، الذي يقع ضمن المشروع العمراني المتكامل وصل1، مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة؛ تتراوح بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم إلى جانب أربع غرف نوم دوبليكس بمساحات واسعة تبدأ من 750 قدم مربع إلى 2900 قدم مربع، لتلبي مختلف الاحتياجات.

كما يضم المشروع مجموعة راقية من المرافق ومنها بركة سباحة ومركز لياقة بدنية ومرافق ترفيهية أخرى. وسيتاح للمقيمين سهولة الوصول لمجموعة من المدارس ووجهات التسوق الشهيرة مثل دبي مول ووافي مول، بالإضافة إلى أبرز معالم دبي مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي وداون تاون دبي.

يشار إلى أن مشروع وصل1 يتكون من 13 برجاً متعددة الأغراض، ويوفر ما يزيد عن 3,500 وحدة سكنية و150,000 قدم مربع من مساحات التجزئة. وسيشمل هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1.3 مليون قدم مربع، مرافق للضيافة وأخرى ترفيهية وعدداً من المطاعم والمقاهي، ليكون بمثابة مجمع سكني فريد في قلب المدينة.

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