حصدت منصة "المنير"، المصرية، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الصحية، تمويل أولي بقيمة 3.6 مليون دولار، وذلك بقيادة شركة Global Ventures ومقرها دبي، وبمشاركة مستثمرين عالميين مشهورين آخرين: Proparco وDigital Africa، من خلالBridge Fund، وWrightwood Investments – المكتب العائلي لـ Diane & Henry Engelhardt) المملكة المتحدة) – وغيرها من الصناديق الدولية الرائد.

تأسست "المنير" في عام 2017، بواسطة نهى خاطر ورانيا قدري، وهي منصة تحول رقمي لخدمة مرضى الأمراض المزمنة، وتخطط المنصة لدخول أسواق السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول الأفريقية بما في ذلك نيجيريا وكينيا، وذلك بحلول العام المقبل.

ستوظف المنصة التمويل الجديد لتطوير وتوسيع منصة (DRU) التي تعمل على إدارة نمط الحياة ومرض السكري، وإنشاء خطط علاجية مخصصة للمريض عبر الإنترنت.

أعلنت المنير، منصة التحول الرقمي الرائدة التي تُحدث ثورة في الرعاية الصحية للمرضى والأطباء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، عن جمع استثمارات أولية بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي.

الجولة

تمت قيادة الجولة التأسيسية من قبل شركة Global Ventures ومقرها دبي، بمشاركة مستثمرين عالميين مشهورين آخرين: Proparco وDigital Africa، من خلال Bridge Fund، وWrightwood Investments – المكتب العائلي لـ Diane & Henry Engelhardt (المملكة المتحدة) – وغيرها من الصناديق الدولية الرائدة. .

نمو

وتأتي الجولة في أعقاب النمو السريع الذي حققته شركة المنير حيث تخدم أكثر من 120 ألف مريض، مع تضاعف حجم الأعمال في العام الماضي وتعزيز فريقها القيادي بالعديد من التعيينات الرئيسية.

ستدعم العائدات في المقام الأول تطوير وتوسيع منصة DRU – أول منصة لإدارة نمط الحياة ومرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتمحور حول المريض وممكنة رقمياً. تساعد DRU في الوقاية من مرض السكري ومقدمات مرض السكري والسمنة وإدارتها – وستخدم الملايين في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. تستخدم المنصة القابلة للتطوير أحدث التطبيقات التي تتعامل مع المرضى والأطباء وشبكة واسعة من مقدمي الخدمات.

DRU

ستعمل العائدات على تعزيز أحدث تقنيات DRU بشكل أكبر وتنمية النظام البيئي الأوسع لموفريها (الأطباء / المدربين الصحيين / المختبرات / خبراء التغذية). وستعمل المنير أيضًا على إنشاء أول خطط علاجية مخصصة للمريض عبر الإنترنت. تتصل DRU حاليًا بأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة وأجهزة قياس السكر الأخرى وستتيح قريبًا الاتصال بالأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية.

استراتيجية الشركة

من المقرر أن يكون عام 2024 عامًا من المعالم المهمة. وفي الربع الأول، ستطلق شركة المنير تطبيق DRU للأطباء، مما سيربط مقدمي الرعاية الصحية بملايين المرضى. وتتمثل استراتيجية الشركة في التوسع إقليمياً ودولياً – مع توقع دخول أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول الأفريقية بما في ذلك نيجيريا وكينيا – بحلول العام المقبل.

إنجاز مهم

وقالت نهى خاطر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة المنير: “نحن متحمسون للغاية للإعلان عن هذه الجولة – وهو إنجاز مهم وعلامة فارقة في رحلتنا. خلال العام الماضي، تمكنا من تنمية فريقنا وبناء DRU بنجاح. ستنقلنا هذه الجولة الآن إلى المرحلة التالية من أعمالنا، مما يساعدنا على تنمية فريقنا ومواهبنا بشكل أكبر، والاستثمار في التكنولوجيا لدينا، وتوسيع شبكة مزودي DRU – مما يجعلنا أقرب إلى رؤيتنا. وبينما نفعل ذلك، نود أن نعرب عن عميق امتناننا لمستثمرينا – نور سويد وسعيد مراد من Global Ventures، وهنري إنجلهارت من Wrightwood Investments، وProparco – لإيمانهم بنا وبمهمتنا. كما أننا لم نكن لنكون هنا اليوم لولا الدعم الثابت ودعم مبادرة كارتييه النسائية، وإنسياد، وإنديفور وأصدقائنا في شركة Alliance Law Firm.”

قيادة الجولة

وعلقت نور سويد، المؤسس والشريك الإداري لشركة Global Ventures: “يسعدنا أن نرحب بالمنير في محفظة Global Ventures وقيادة الجولة التأسيسية للشركة. على مر السنين، حظينا بشرف العمل مع مجموعة ممتازة من رواد الأعمال في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون على تحسين حياة المرضى بشكل ملموس في جميع أنحاء العالم، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية وجودتها وتكلفتها. نهى ورانيا هما الآن جزء من هذه المجموعة. نحن متحمسون للعمل جنبًا إلى جنب معهم وهم يستفيدون من خبراتهم المتخصصة في بناء الأعمال والرعاية المزمنة لمعالجة مشكلة صحية منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار مهمتها المتمثلة في أن تصبح الرفيق مدى الحياة لمرضى السكري في المنطقة، تعد المنير ابتكارًا فريدًا وضروريًا.

مرضى السكري

وعلق هنري إنجلهارت، من شركة Wrightwood Investments، قائلًا: “إن العمل الذي تقوم به المنير له قيمة حقيقية لمجتمع مرضى السكري المتنامي باستمرار في مصر وخارجها. ونهى خاطر ورانيا قدري، قائدتاه، هما حقًا شخصان موهوبان استثنائيان، مدفوعان لتحقيق نجاح كبير”. “لقد أحدثت فرقًا إيجابيًا في حياة الكثير من الناس. تفتخر شركة Wrightwood Investments [مكتب عائلة Diane & Henry Engelhardt] بكونها مستثمرًا وجزءًا من عائلة المنير”.

ابتكار

وقال فابريس بيريز، رئيس قسم رأس المال الاستثماري في بروباركو: “إن المنير ملتزمة بتعزيز الابتكار وإحداث تغيير جذري في الصناعة من خلال مجموعة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمرضى وشبكات العيادات. ويتوافق هذا الهدف بقوة مع أهداف كل من Proparco وDigital Africa.

وعلق باباكار سيك، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Africa: “ترحب Digital Africa بضم المنير إلى محفظة Bridge Fund بحماس كبير، حيث إننا نستثمر في قطاع استراتيجي عالي التأثير. يسعدنا أن نساهم مع نهى وفريقها، وخلفهم جميع المرضى الذين تسهّل المنير الحياة لهم.”

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