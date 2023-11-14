"أدنوك للحفر" تحقق نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 2.85 مليار درهم بعد دخول حفارات جديدة ضمن أسطول الشركة التشغيلي

مدفوعة بنشاط الشركة الإضافي ومبادرات الإدارة الفعالة للتكاليف، "أدنوك للحفر" تحقق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.39 مليار درهم انعكست على هامش الربح الذي سجل نسبة 49 %

تواصل خدمات حقول النفط نموها الاستثنائي بفضل خدمات قطاع الحفر المتكاملة التي بدورها تواصل تلبية احتياجات عملاء الشركة من خلال الأداء العالي وعمليات ذات تكلفة منخفضة وبانبعاثات أقل

مدفوعة بالرؤية الواضحة للإيرادات "أدنوك للحفر" تحدث توجيهاتها بشكل إيجابي لعام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدنوك للحفر" المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: AEA007301012) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وسجلت الشركة ارتفاعاً في إيرادات الربع الثالث لتصل إلى 2.85 مليار درهم (776 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي مع نمو في جميع القطاعات. كما حققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً قوياً في الربع الثالث بلغت نسبته 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار درهم (381 مليون دولار)، وذلك نتيجة للنمو القوي ومبادرات الإدارة الفعالة للتكاليف، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 49%، فيما وصل صافي الأرباح خلال الربع الثالث إلى 944 مليون درهم (257 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 36% على أساس سنوي.

حققت الشركة أيضاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نمواً في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 8.08 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مدفوعة بالزيادة في نشاط الأعمال والتوسع في نطاق أعمال خدمات حقول النفط. كما ارتفع، خلال الفترة نفسها، صافي الأرباح بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 2.58 مليار درهم (704 مليون دولار)، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم (1,058 مليون دولار).

وبهذه المناسبة قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "تؤكد بوضوحٍ النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى زيادة الأرباح من خلال توسعة أسطول الشركة من الحفارات وتوسيع نطاق خدماتنا. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على مواصلة تحقيق نمو الأرباح مع ضمان عمليات آمنة وفعالة ومستدامة، حيث إن خلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل بالنسبة لنا يظل أمراً أساسياً في استراتيجية الشركة ونموها المستقبلي".

ويستند النمو المستمر الذي تحققه "أدنوك للحفر" إلى استراتيجيتها التي تجمع بين برنامجها لتوسعة أسطولها ونطاق خدماتها. يذكر أن الشركة تمتلك وتشغل أسطولاً يتكون من إجمالي 134 حفارة. كما يعكس التوسع السريع في أسطول الشركة من الحفارات منذ الطرح العام الأولي استراتيجيتنا لتحقيق هدف النمو وزيادة الإيرادات تزامناً مع البدء في تشغيل الحفارات.

كما حققت خدمات حقول النفط إيرادات وصلت إلى 533 مليون درهم (145 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة 41% على أساس سنوي. ومن الجدير ذكره أن قطاع خدمات حقول النفط مَكّن الشركة من تحسين الإطار الزمني لاستكمال حفر الآبار وساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الناتجة من تبني التقنيات المتقدمة التي تعزز كفاءة عملياتها.

نمو قوي في جميع قطاعات أعمالنا بما فيها:

· خدمات الحفر البرية: ارتفعت إيرادات هذا القطاع خلال الربع الثالث بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وأدّت الزيادة الاجمالية في أنشطة الأعمال إلى معادلة بل وتجاوز الاسترداد المنخفض لتكلفة الوقود بالمقارنة مع السنة الماضية.

· خدمات الحفر البحرية: ارتفعت إيرادات هذا القطاع خلال الربع الثالث بنسبة 39% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في النشاط وانخفاض أعمال الصيانة الرئيسية، فيما بلغت إيرادات الأشهر التسعة الأولى 2.11 مليار درهم (575 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

· خدمات الجزر الاصطناعية: زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق، مدفوعة بالزيادة في النشاط، فيما بلغت إيرادات الأشهر التسعة الأولى قيمة 577 مليون درهم (157 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي.

· خدمات حقول النفط: شهدت إيرادات الربع الثالث ارتفاعاً بنسبة 41% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة في نشاط أعمال الضخ بالضغط وسوائل الحفر وأعمال الحفر الموجه والبيع لمرة واحدة لبعض المواد، فيما وصلت إيرادات الأشهر التسعة الأولى لهذا القطاع قيمة 1.48 مليار درهم (405 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 44% على أساس سنوي.

التوجيهات المحدثة للسنة المالية 2023

قامت "أدنوك للحفر" استناداً إلى الرؤية الواضحة للأرباح والربحية، بتحديث توجيهاتها لعام 2023 المتصلة بالأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح والنفقات الرأسمالية، وتؤكد في الوقت نفسه التوجيهات الخاصة بالمقاييس المالية الأخرى. وتتوقع الشركة الآن أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 11 إلى 11.7 مليار درهم، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 5.1 و5.5 مليار درهم (مقارنة بـ 4.9 - 5.5 مليار درهم سابقاً)، مع هامش يتراوح بين 47% - 49% (مقارنة بـ 45% - 47% سابقاً)، وصافي أرباح يتراوح بين 3.3 و3.6 مليار درهم (مقارنة بـ 3.11 – 3.6 مليار درهم سابقاً)، بنطاق هامش يتراوح بين 29% - 32% (مقارنة بـ 28% - 31% سابقاً). كما تتوقع "أدنوك للحفر" أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 4.77 مليار درهم لعام 2023 (كانت تتراوح في السابق بين 4.77 – 6.42 مليار درهم).

مستجدات مبادرات الحد من الانبعاثات

وواصلت أدنوك للحفر استثماراتها في عدد من المبادرات الرامية إلى خفض الانبعاثات في جميع عملياتها، وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية أدنوك لخفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030.

كما أعلنت الشركة خلال النصف الأول من هذا العام استحواذها على 16 حفارة برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة، والتي من المتوقع دخولها ضمن الأسطول التشغيلي للشركة في مقتبل العام القادم. يشار إلى أن كل حفارة من هذه الحفارات قادرة على خفض الانبعاثات بنسبة 15%.

وسيتم أيضاً بحلول نهاية هذا العام ربط مجمعين سكنيين مركزيين تابعين للشركة بشبكة التزويد بالكهرباء، مما سيقلل الحاجة إلى مولدات الديزل التقليدية والانبعاثات المرتبطة بها، ومن المتوقع كذلك ربط مجمعين آخرين في أوائل عام 2024؛ هذا وتعمل الشركة في الوقت نفسه على تفعيل الاستخدام التدريجي للطاقة الشمسية في مجمعاتها السكنية المتنقلة.

مستجدات في أعقاب نهاية الربع الثالث

وقعت "أدنوك للحفر" اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "ألفا ظبي القابضة" لاستثمار مبلغ 5.50 مليار درهم (1.5 مليار دولار) بهدف الاستحواذ على الشركات المزودة للتكنولوجيا في قطاعي خدمات حقول النفط والطاقة. وسينعكس هذا الاستثمار إيجابياً على النمو المستقبلي الكبير لما تقدمه الشركة على مستوى قطاع خدمات حقول النفط.

بدأت شركة "أدنوك للحفر" في رحلة نموها الدولية مقدمة خدمات حفر متكاملة في الأردن، مع تحقيق نتائج اقتصادية تتماشى مع العوائد الحالية التي تم تحقيقها في أبوظبي.

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عن أدنوك للحفر

أدنوك للحفر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: (AEA007301012، وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط تمتلك أسطولا حفارات متعددة المهام من بين الأكبر في العالم. كما تعتبر شركة أدنوك للحفر حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك التي تواصل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها برفع سعتها الإنتاجية وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من الاكتفاء الذاتي من الغاز. وتشكل أيضاً شركة أدنوك للحفر منذ عام 2018 أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية وتقدم خدمات تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها. لمعرفة المزيد يُرجى زيارة: www.adnocdrilling.ae