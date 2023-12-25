أداءٌ ماليٌ قويٌ رغم تقلبات السوق بفضل قدرة الشركة على دعم العملاء في تخصصاتٍ متنوعة على مستوى العالم

المرحلة التالية من الاستراتيجية الجماعية لشركة كي بي إم جي تتضمن استثمار 4.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 مع التركيز على تطوير وتمكين فريق العمل والتكنولوجيا والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية

تمديد فترة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي بيل توماس حتى عام 2026 ستوفر الاستقرار وتعزز طموحات الشركة بزيادة ثقة العملاء وتحقيق المزيد من النمو

الكويت: أعلنت شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين عن نموٍ قدره 22.4% في إجمالي إيرادات الشركات الأعضاء في كي بي إم جي بالمنطقة (وذلك بالعملات المحلية لكل منها) للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي والجيوسياسي في تلك الأسواق، في حين أعلنت كي بي إم جي العالمية عن إيرادات سنوية عالمية مجمعة لشركات كي بي إم جي بقيمة 36 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالسنة المالية 2022 (5 % بالدولار الأمريكي).

وتبرز النتائج المالية الصادرة النمو القوي على أساس سنوي الذي حققته الشركة، مدعوماً بنهج متعدد التخصصات يجمع تميز الخبرة وتكامل القدرات عالمياً.

وتعليقًا على النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك المدير لشركة كي بي إم جي في الكويت، الدكتور رشيد القناعي: "تعتبر النتائج المالية للسنة المالية 23 ثمرة استثمارنا المستمر في الارتقاء بالجودة وتعزيز الثقة بشركتنا، وتوسيع قدراتنا في ذات الوقت. نحن ملتزمون بالاستفادة القصوى من نموذج عملنا متنوع المجالات الذي يمكننا من تحقيق النمو المستدام في كلٍ منها. وعلى الرغم من التحديات المتزايدة اقتصادياً وجيوسياسياً، نشهد اليوم فرصاً جديدة وأكثر واقعية في المنطقة. ومن هذا المنطلق، نقول وبكل ثقة أننا جاهزون وعلى أتم استعدادٍ لتلبية احتياجات عملائنا وموظفينا والمجتمع بشكلٍ عام، مع مواصلة التركيز على تعزيز مبادراتنا في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة."

وقد شهدت الشركات الأعضاء في كي إم بي جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحز قزوين نموًا ثنائي الرقم في القطاعات الأساسية الثلاثة؛ وهي: التدقيق والضرائب والاستشارات، وكانت نتائج إيرادات الاستشارات الأكثر تميزاً، حيث زادت بأكثر من 30٪ مقارنة بالسنة السابقة. على المستوى العالمي، شهدت إيرادات التدقيق نموًا بنسبة 9٪ في السنة المالية 22، ونمت الخدمات الاستشارية بنسبة 7٪، والخدمات الضريبية والقانونية بنسبة 10٪.

وفي السنة المالية 23، استمر تركيز كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين في تعزيز قدرات الكوادر الأساسية، خاصة في مجالاتٍ؛ مثل: الذكاء الرقمي والاصطناعي، وتمويل المشاريع، واستشارات الصفقات، والخدمات المدارة، والطب الشرعي، واستشارات النزاعات، وتسعير التحويل، بالإضافة إلى قطاعات أخرى؛ مثل: المدن والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية. ونتيجةً لذلك، نجحت الشركات في استقطاب أكثر من 4,200 موظف وموظفة في كافة مكاتب كي إم بي جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين، بمن فيهم 78 شريكًا ومديرًا، ليتجاوز إجمالي الكفاءات العاملة في المنطقة 11,400 موظف وموظفة كما في بيانات 30 سبتمبر 2023.

من جانبٍ آخر، كان لدعم حشد الموارد وإمكانات التسليم عبر التحالفات الاستراتيجية؛ خاصة في مجالات التقنية وشبكات التوزيع، والممرات الإقليمية من أهم المجالات التي ركزت عليها كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين.

ولمواكبة هذا التطور، عينت كي إم بي جي في الكويت رؤساء جدداً لقطاعات الاستشارات الإدارية والتدقيق والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية، بهدف تعزيز وتنويع قدراتها في مجال الاستشارات، حيث يستفيد الشركاء وفريق العمل من استراتيجية كي إم بي جي في الكويت التي تهدف لمساعدة المنشآت على تحقيق الطموح الربحي إلى جانب التركيز على خدمة المجتمعات التي تعمل فيها.

وحول المرحلة التالية، قال رئيس مجلس الإدارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي العالمية، بيل توماس "في حين يواجه العالم حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، والتعقيد المتزايد، استمرت شركة كي بي إم جي في التركيز على تفعيل نموذجها التشغيلي متعدد التخصصات الذي أتاح نمواً مستداماً في مختلف مجالات عملنا. وسنواصل في كي بي إم جي جهودنا لنصع التغيير الإيجابي الداعم لعملائنا وموظفينا والمجتمعات بشكلٍ عام مستندين لقيمنا وأهدافنا المشتركة، وثقافتنا الراسخة. وفي المرحلة التالية من استراتيجيتنا العالمية الشاملة، تعتزم شركات كي بي إم جي الاستثمار بكثافة في أبرز المجالات التي تهم العملاء، بما في ذلك التقنية، والخدمات البيئية والاجتماعية، والحوكمة، وسنعمل على استقطاب أفضل المواهب في السوق والاحتفاظ بها".

هذا، وتطمح كي بي إم جي، خلال المرحلة التالية من استراتيجيتها العالمية الشاملة، إلى تقديم استثمار مجمعٍ بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على الفرص عالية التأثير، خاصة في مجالات التقنية والمواهب والبيئة والحوكمة، والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يضمن تمديد فترة عمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي، بيل توماس، حتى 30 سبتمبر 2026، مواصلة قيادة وتوجيه كي إم بي جي نحو مزيدٍ من الازدهار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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