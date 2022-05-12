بواقع 10.5 فلس للسهم الواحد

ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 77.5% لتبلغ 9.2 ملايين دينار كويتي

نمت الأصول المدارة بنسبة 10.1% لتصل إلى 16 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2022

الكويت: أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن بياناتها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 3.6 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 10.53 فلس) مقابل أرباح بقيمة 1.5 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام 2021 (ربحية السهم 4.52 فلس)، أي بزيادة بنسبة 132.7%.

وقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 77.5% لتبلغ 9.2 ملايين دينار كويتي (الربع الأول 2021: 5.2 ملايين دينار كويتي) متأثرة بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة. فقد ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 43.4% لتصل إلى 4.8 ملايين دينار كويتي، ما يمثل 52.5% من إجمالي الإيرادات.

ونمت الأصول المدارة خلال الربع الأول بنسبة 10.1% لتصل إلى 16 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2022 جراء أداء المحافظ والصناديق التي نديرها لصالح العملاء والأموال الجديدة التي تم استقطابها خلال الفترة. فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها. كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي بمساحة إجمالية تبلغ 3.35 مليون قدم مربع وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.7% للمستثمرين.

من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة علماً أن الفريق يواصل تسويق وحدات صندوق للاستثمار في رأس المال المبتكر “The JEDI Fund” وطرحه للعملاء المحترفين في دولة الكويت بعد حصوله على موافقة هيئة أسواق المال.

واصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع اتمامها خلال العام. وقد تمكن الفريق من اتمام صفقتي دمج واستحواذ لصالح العملاء خلال الربع الثاني 2022.

واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني. وحققت الشركة ارتفاعاً في قيمة التداول في بورصة الكويت بنسبة 75% مقارنة بالربع الأول من العام 2021 وارتفاعاً في الإيرادات من العمولات بنسبة 78%.

خلال الربع الأول، ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 4.3% لتصل إلى 135.3 مليون دينار كويتي كما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 6.8% لتبلغ 64.5 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2022. تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى "BBB" وتصنيف قصير الاجل عند "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في يونيو 2021.

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: "نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس متانة نموذج أعمالنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا وخدماتنا مستفيدين من الإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية في المنطقة. فقد تمكنا من تحقيق نمو في حجم الأصول المدارة واستقطاب عملاء جدد بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات وإيرادات الرسوم والأرباح الصافية وتعزيز مركزنا المالي."

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نبذة عن كامكو إنفست:

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 16 مليار دولار أمريكي (كما في 31 مارس 2022) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها من أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2022 في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين والدمج والاستحواذ.