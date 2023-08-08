إجمالي الدخل التشغيلي يشهد زيادة ملحوظة بنسبة 2,446.7٪

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 609.3٪

مشروعا "نوران" و"مارينا رايز" يسجلان معدلات إشغال قياسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إشراق للاستثمار ش. م. ع" (إشراق" أو "الشركة")، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للنصف الأول 2023.

وكشفت الشركة عن أداء مالي تشغيلي قوي خلال الربع الثاني 2023 تجسّد في ارتفاع ملحوظ لإجمالي الدخل التشغيلي وصافي الأرباح. حيث شهد إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً لافتاً بنسبة 2,446.7٪ ليصل إلى 44.31 مليون درهم مقارنة بـإجمالي خسائر تشغيلية بلغت 1.89 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022.

وبالمثل، أظهر صافي أرباح إشراق نمواً كبيراً ليقفز من خسائر صافية بلغت 7.07 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022 إلى أرباح صافية بقيمة 35.992 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023. ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 609.3٪ على أساس سنوي.

وتأتي هذه النتائج القوية لتؤكد على الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها "إشراق" وقدرتها على تجاوز ظروف السوق الصعبة مع تحقيق عوائد قوية لمساهميها.

برنامج تسييل الأراضي:

حتى الآن، نجحت إشراق في بيع 7 قطع أراضٍ تمثل حوالي 27% من محفظة أراضيها الحالية بناءً على قيمتها الدفترية. وأسفرت تلك المبيعات عن قيمة إجمالية قدرها 208 مليون درهم. وإلى جانب ذلك، تمتلك الشركة خططاً لتطوير برنامج بيع الأراضي في السنوات الثلاث المقبلة لتوليد إيرادات من خلال استغلال أصول الأراضي غير المدرة للدخل. وسيتم تحقيق ذلك من خلال بيع الأراضي أو إبرام شراكات لتطوير الأراضي وبيعها فيما بعد. وتؤكد "إشراق" التزامها باستكشاف فرص إضافية لتوليد الإيرادات من جميع أصولها.

برنامج إعادة شراء الأسهم

واصلت الشركة التزامها بتعزيز عوائد المساهمين من خلال المضي قدماً في برنامج إعادة شراء الأسهم. ومع نهاية الربع الثاني للعام 2023، بلغ مجموع الأسهم التي قامت إشراق بشرائها 108 مليون سهم عادي إضافي، بقيمة إجمالية 55.5 مليون درهم بمتوسط سعر 0.5144 درهم للسهم الواحد، ما ساهم بتسجيل ربح قدره 46,37 مليون درهم لمصلحة المساهمين نتيجة تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم بخصم مقابل قيمتها الدفترية كما هو مسجل مع نهاية الربع الثاني 2023.

أعمال التأجير والضيافة:

واصلت الشقق السكنية للشركة في "مارينا رايز" والشقق الفندقية في "نوران مارينا" تسجيل معدلات إشغال قياسية. ومع نهاية شهر يونيو 2023، بلغت معدلات الإشغال 95٪ و94٪ على التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يؤكد مكانتها المتميزة في السوق. وحققت العمليات التجارية إجمالي أرباح بقيمة 8.3 ملايين درهم في الربع الأول.

وفي الربع الثاني للعام 2023، أكملت "إشراق" عمليات بيع 58 وحدة سكنية في برج ضمان بقيمة نقدية إجمالية بلغت 162.01 مليون درهم، ما مكّن الشركة من تسوية الرهن العقاري المستحق، وإعادة توزيع العائدات في فرص استثمارية أخرى.

وتعليقاً على النتائج، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "يسعدنا أن نعلن عن تسجيل نتائج قوية في الربع الثاني من عام 2023، حيث نجني فوائد التقدم المطرد في استراتيجيتنا لتنويع مصادر إيراداتنا، مدعومة باستثمارات عقارية مربحة. وسنواصل المضي قدماً في مسارنا الصحيح وفقاً لخطتنا المقررة على مدى ثلاث سنوات للتخلص من الأصول غير المدرة للدخل وتوجيه العائدات نحو استثمارات مربحة تقدم قيمة للمساهمين".

وأضاف: "تشهد إشراق مرحلة جديدة من النمو. وتماشياً مع عملية وإجراءات التحديث التي تشهدها أعمالنا، سنعلن قريباً عن تعيينات جديدة على مستوى الإدارة العليا من شأنها المساهمة في تعزيز عروضنا الاستثمارية المقدمة. وسنسعى دائماً إلى اغتنام فرص الاستثمار الاستراتيجية المتاحة التي تسهم في تعزيز محفظة أصولنا وزيادة القيمة لمساهمينا".

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نبذة عن "إشراق للاستثمار"

"إشراق للاستثمار" هي شركة استثمارية رائدة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 3 مليار درهم إماراتي في مجالات العقارات، والأسهم، والدخل الثابت، والأسهم الخاصة، ومنتجات الديون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.eshraquae.com

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