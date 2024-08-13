



كونتكت تحقق نتائج لافتة: صافي ارباح قطاع التمويل يتضاعف مقارنة بالربع الأول من العام الحالي وقطاع التأمين يحقق 355% زيادة في الأرباح

نتائج قوية لكونتكت: محفظة التمويل تصل إلى 20.4 مليار جنيه وقطاع التأمين يتصدر بزيادة 355% في الأرباح

القاهرة - أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، اليوم عن نتائج الأعمال المجمعة للنصف الأول والربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024. بلغت الأرباح التشغيلية المجمعة للنصف الأول من العام 1.0 مليار جنيه، بينما سجل صافي الربح المعدل 216.5 مليون جنيه. وفي الربع الثاني من 2024، وصلت الأرباح التشغيلية المجمعة إلى 561.8 مليون جنيه، فيما بلغ صافي الربح المعدل 158.3 مليون جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت نمواً ملحوظاً على أساس ربع سنوي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية المجمعة وصافي الربح المعدل بنسبة 27% و172% على التوالي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، مدعومة بالتحسن التدريجي في السوق.

ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 520.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2024، كما زاد الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 92% على أساس سنوي ليصل إلى 140.9 مليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 355% ليبلغ 61.5 مليون جنيه.

وفي قطاع التأمين، شهدت شركة ثروة حياة ارتفاعاً في إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 743.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024، مدفوعة بالنمو في منتجات التأمين على الحياة والتأمين الصحي. وعلى نفس النهج، سجلت شركة ثروة للتأمين ارتفاعاً بنسبة 31% في إجمالي الأقساط التأمينية ليصل إلى 472.8 مليون جنيه خلال النصف الأول، وذلك بفضل استراتيجية الإدارة الناجحة في زيادة تواجد الشركة بالسوق وتوسيع خدماتها عبر قنوات متعددة. وفي الربع الثاني، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية لشركة ثروة حياة بنسبة 36% ليصل إلى 287.9 مليون جنيه، فيما زاد إجمالي الأقساط التأمينية لشركة ثروة للتأمين بنسبة 27% ليصل إلى 232.5 مليون جنيه.

كما شهدت الشركة تقدمًا ملحوظًا في أداء منصاتها الرقمية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع عدد تحميلات تطبيق "ContactNow" إلى 1.03 مليون عملية، مع تسجيل 682 ألف عميل. ويعد التطبيق أول منصة مالية رقمية متكاملة في مصر تقدم خدمات متنوعة تشمل الموافقات الائتمانية الفورية وإدارة الحسابات وسداد الفواتير. كما حققت منصة "كونتكت كارز دوت كوم" نموًا سنويًا بنسبة 82% في التسجيلات المدفوعة من التجار، وزيادة بنسبة 70% في عدد الزيارات، مما يعكس نجاح جهود الشركة في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية.

وعلق السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي، قائلاً: "نحن فخورون بالنتائج التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تعكس قدرتنا على الاستفادة من مكانتنا الرائدة في السوق ومن تنوع منتجاتنا الشاملة. إن استراتيجيات النمو المدروسة التي نتبناها، إلى جانب التدابير الفعالة لتخفيف المخاطر، قد مكنتنا من تجاوز التحديات التشغيلية التي واجهها السوق. كما يسعدني أن أرى النمو المستمر في قطاع التأمين، حيث حرصنا على تعزيز استفادتنا من تواجدنا القوي في السوق وزيادة المبيعات بين عملائنا في مختلف القطاعات. ونحن ماضون قدماً في تطوير منصاتنا الرقمية، متماشيين بذلك مع استثماراتنا واستراتيجيات التحول الرقمي التي نتبناها."

ثم أضاف: "إن النتائج التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2024 في ظل جميع التحديات والصعوبات تؤكد على نظرتنا المستقبلية والتكيف مع متغيرات السوق. لقد نجحنا في تنويع منتجاتنا عبر دخول نشاطات جديدة، لا سيما في مجالات التأمين والتمويل، مما أتاح لنا تحقيق التكامل وتعزيز مكانتنا في السوق. بفضل هذه الاستراتيجية، نواصل التقدم بثبات نحو تحقيق نمو مستدام."\\

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