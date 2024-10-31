أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة بلغ 475 مليون ريال سعودي، مسجلةً زيادة بنسبة 351% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغت 1.94 مليار ريال، مقارنة بـ 1.55 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، محققةً نسبة زيادة بلغت 25%.



وحقّقت الشركة نمواً في الأداء الفني، حيث بلغ صافي نتائج عمليات التأمين في الربع الثالث 53.6 مليون ريال بارتفاع 88%؜. وسجّل صافي نتائج عمليات التأمين 140.7 مليون ريال في التسعة أشهر من العام 2024، بارتفاع 39% عن الفترة المماثلة من العام السابق.



ويتزامن مع هذه النتائج المالية الإيجابية عدداً من التطورات الرئيسية التي تعزز من موقف الشركة في تحقيق أهدافها وزيادة استثماراتها. حيث تمكّنت "إعادة" من تحقيق أرباح رأسمالية قدرها 366 مليون ريال سعودي (355 مليون ريال بعد خصم أثر العقد الآجل لصرف عملة الجنية الإسترليني) نتيجة بيع حصتها في شركة بروبيتاز القابضة، مما يعكس قوة أداء الشركة في مجال الاستثمارات ويعزز من تدفقاتها النقدية.



وصرّح أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي لـ "إعادة"، أن الشركة تحافظ على وتيرة نمو بربحية مستدامة وتتمتع بمركز مالي متين وبتصنيف ائتماني متميز فئة -A من "ستاندرد أند بورز" وفئة A3 من "موديز". وأوضح أنه مع وجود فرص واعدة؛ تستهدف الشركة إعادة توجيه متحصلات صفقة بيع حصتها في شركة بروبيتاز لتطوير فرص نمو جديدة خاصة في السوق السعودي، وذلك في ضوء تطور البيئة التنظيمية وتزايد الطلب على خدمات التأمين.



كما وقّعت "إعادة" عدد من الاتّفاقيات، حيث قامت بتوقيع عقد إعادة تأمين مع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، وذلك للتأمين ضد تعثر أصحاب العمل بقيمة 208 مليون ريال. كذلك، أعلنت الشركة عن تجديد عقد إعادة تأمين لمدة عام مع شركة بروبيتاز كوربرت كابيتال بقيمة 33.5 مليون جنيه إسترليني، مما سيسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع نطاق عملياتها في السوق.

الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" هي شركة مُدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف ورقابة هيئة التأمين. تنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة، وتتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.

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