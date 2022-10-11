- من خلال بناء شراكات محلية، مكّنت زوهو ما يزيد على 3500 من الشركات بمختلف أنواعها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتجزئة والخدمات من تبني تكنولوجيا السحابة

- منذ اندلاع جائحة كورونا، استثمرت الشركة 20 مليون درهم في تسهيل الوصول إلى حلولها السحابية، وأنفقت 4.5 مليون درهم على برامج لرفع مستوى الوعي الرقمي في أوساط الشركات والمؤسسات التعليمية

دبي: أعلنت "زوهو كورب"، وهي شركة تقنية عالمية رائدة، تتخذ من دبي مقرا اقليميا لها، عن نجاحها في تمكين أكثر من 3500 من المشاريع باختلاف أنواعها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في دولة الإمارات العربية المتحدة من تبني تكنولوجيا السحابة الخاصة بها، من خلال إبرامها شراكات محلية مع جهات حكومية وخاصة. جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة زوهو في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2022"، الحدث التقني الأكبر في المنطقة الذي يقام في دبي.

وعلى مدار العامين الماضيين، أتاحت زوهو إمكانية الوصول إلى تطبيقاتها التجارية القائمة على تكنولوجيا السحابة التي يزيد عددها عن 55 تطبيقاً، من خلال إبرامها اتفاقيات شراكة مع هيئات حكومية ومؤسسات خاصة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مساعدة الشركات على الانتقال إلى السحابة، وتعزيز الوعي الرقمي ضمن منظومة المشاريع والمؤسسات التعليمية المحلية، بما يعزز من جهود التحول الرقمي في البلاد. ومنذ اندلاع جائحة كوفيد-19، استثمرت زوهو 20 مليون درهم في أرصدة محفظة الشركة، إضافة إلى 4.5 مليون درهم دعماً لبرامج التدريب المهني والشراكات بين الأوساط الصناعية والأكاديمية، التي أفضت إلى تمكين أكثر من 300 شركة و200 طالب رقمياً.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "أثبتت تكنولوجيا السحابة في الأعوام الأخيرة أنها أداة فعّالة للشركات نظراً لقدرتها على تحويل الطريقة التي تدار بها من خلال تبسيط وتعزيز انسيابية العمليات المعقدة. وفي هذا السياق، تعد دولة الإمارات سبّاقة في تبني الحلول السحابية على مستوى المنطقة في إطار أجندتها الوطنية الرامية للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. ونظراً لكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل عنصراً رئيسياً في تجسيد هذا الطموح، فمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا السحابة أن ندعم جهود تبني الشركات للتقنيات المتطورة من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودفع المرونة المؤسسية".

وتشهد الحلول السحابية تبنياً واسع النطاق من جانب المؤسسات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والخدمات، والعقارات، والنقل واللوجستيات، حيث تمثل تلك القطاعات غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات، وفقاً لبوابة المعلومات الحكومية الرسمية. إذ تتيح المنظومة التشريعية والتنظيمية المحلية في دولة الإمارات مزايا عديدة من بينها سهولة مزاولة الأعمال إلى جانب توفير فرص استثمارية جاذبة. ومن خلال الشراكة مع هيئات محلية، تساعد زوهو قطاع الأعمال في التغلّب على العديد من التحديات التشغيلية من خلال اعتماد الأتمتة وحلول استخبارات الأعمال.

وبدوره، أوضح علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "بمقدور الشركات في دولة الإمارات مواجهة الكثير من العقبات التكنولوجية التي من المحتمل أن تعيق جهودها للتحول الرقمي مثل تعقيدات التكامل والعوائق اللغوية أو صعوبات الانتقال من الأنظمة القديمة، حيث تقدم منتجات زوهو في هذا السياق لقطاع الأعمال في الدولة عرض قيمة فريد من نوعه من خلال دمج قابلية التوسع وسهولة الاستخدام وواجهات التطبيقات متعددة اللغات وخطط الأسعار الملائمة وقدرات الدمج اللا محدودة في منصة موحدة تسهم في تعزيز نمو الشركات والمحافظة على استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الرقمي".

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "زوهو ون"، نظام التشغيل للشركات، لا تزال الحل الأكثر تفضيلاً والأعلى مبيعاً بالنسبة للشركات في دولة الإمارات التي يقع اختيارها على زوهو، لكونها تجمع أكثر من 45 من التطبيقات الموحّدة القابلة للتشغيل البيني، التي تتيح إدارة العمليات التشغيلية لأي شركة بسلاسة وذكاء.

في العام 2020، أبرمت زوهو اتفاقية شراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تسهيل الوصول إلى الأدوات الرقمية والموارد التعليمية. وفي العام 2021، دخلت زوهو في شراكة استراتيجية مع "فلات 6 لابز" Flat6Labs، مسرّعة الأعمال للشركات الناشئة، بهدف تزويد الشركات ضمن شبكتها، بفرصة الاستفادة من تطبيقات زوهو. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت زوهو أيضاً اتفاقية تعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، تعمل بموجبها على تمكين الأعضاء المسجلين لدى الهيئة والشركات من مختلف الأحجام في القطاع الإبداعي من أتمتة أعمالها باستخدام تكنولوجيا زوهو المخصصة للمشاريع. وعلى نحو مماثل، قدمت شركة زوهو دعمها أيضاً إلى الشركات المسجلة لدى هيئة المنطقة الحرة الدولية IFZA لتعزيز جهودها للتحول الرقمي.

واستثمرت زوهو أيضاً في مبادرات لتحسين وتطوير مهارات كوادر العمل، من خلال تعاونها، على سبيل المثال لا الحصر، مع أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة (EAHM)، وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي – دبي.

وسجلت زوهو منذ العام الماضي نمواً بنسبة 58 % في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ضاعفت حجم فريق عملها، فيما شهدت شبكتها من شركاء القنوات نمواً بلغت نسبته 48 %.

وتشارك زوهو في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2022"، حيث تستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الأكثر تطوراً، بما في ذلك "زوهو كوميرس" Zoho Commerce، منصة التجارة الإلكترونية للشركة، و"زوهو أناليتكس" Zoho Analytics، برنامج استخبارات الأعمال، وغيرها من الحلول الأخرى. لمعرفة المزيد حول زوهو، تفضلوا بزيارة جناحنا في معرض جيتكس، في القاعة 7 ، جناح رقم C20,1.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 55 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الإعلامية:

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

neama.sarrildin@zohocorp.com