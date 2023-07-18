أعلنت مجموعة بي بي إنيرجي القابضة المحدودة (بي بي إنيرجي)، إحدى الشركات المستقلة الرائدة والمتكاملة عالمياً في مجال السلع، والتي تنتشر مكاتبها الرئيسية في لندن وسنغافورة ودبي وهيوستن وأثينا، عن توقيعها تسهيلاً ائتمانياً متجدداً جديداً بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمدة عام واحد. وسيتم استخدام هذا التسهيل الائتماني المتجدد لإعادة تمويل التسهيل الائتماني المستحق والذي وقعته المجموعة في عام 2021، وتم تمديده في عام 2022، إضافة إلى تمويل أغراض مؤسسية عامة.

تم إطلاق صفقة التسهيلات الجديدة في اكتتاب أولي مشترك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بتاريخ 17 مايو 2023، وتم تجاوز الاكتتاب بنسبة 100٪، مما أتاح زيادة حجم التسهيلات إلى 350 مليون دولار أمريكي من خلال تقليص التزام المقرضين الأساسيين. وانضمت سبعة بنوك جديدة إلى صفقة التسهيلات الائتمانية المتجددة لهذا العام، ليصل مجموع البنوك المقرضة إلى 27 بنكاً. ويتضمن التسهيل الائتماني أيضاً ميزة الأكورديون والتي تتيح زيادة مبلغ التسهيلات حتى 400 مليون دولار أمريكي.

وفي تعليق له، قال جاك إرني، المدير المالي لمجموعة بي بي إنيرجي: "نحن سعداء للغاية بما حققناه على صعيد صفقة التسهيلات الائتمانية المتجددة لهذا العام والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بشكل كبير وتم إغلاقها عند 350 مليون دولار أمريكي. وتمثل هذه الصفقة اعترافاً راسخاً ومتجدداً بمنصتنا ذات الهيكلة رفيعة المستوى، كما أنها تعكس الدعم والتأييد القويين من شركائنا المصرفيين، الأمر الذي يسمح لنا بالوصول إلى مجموعة مستدامة وملتزمة من مصادر التمويل في الأسواق العالمية. ولا شك بأن هذا الالتزام القوي للبنوك المشاركة هو دليل على ثقتهم الدائمة في بي بي إنيرجي، كما أنه يعكس ثقتهم في هياكل الحوكمة المؤسسية المعززة وعمليات الرقابة القوية التي تتمتع بها شركتنا والتي كانت عاملاً حاسماً مكننا من تحقيق مستويات عالية من النمو والربحية. ونحن ممتنون جداً للدعم طويل الأمد الذي قدمته المصارف الأساسية التي شاركت منذ البداية في هذه التسهيلات، كما يسعدنا أن نرحب بسبعة بنوك جديدة انضمت إلى هذه الصفقة، الأمر الذي يعكس بشكل جلي قوة مسار تطور بي بي إنيرجي خلال السنوات القليلة الماضية".

من جانبه، قال غريغوري لامبيلون، العضو المنتدب ورئيس قسم تمويل التجارة والسلع في سويسرا لدى بنك ING، فرع جنيف: "أود أن أهنئ فريق بي بي إنيرجي على النتائج المذهلة لصفقة إعادة التمويل الناجحة والتاريخية، لا سيما من حيث إجمالي الالتزامات، والتي تجاوزت الاكتتاب بشكل كبير، ومن حيث البنوك الجديدة التي انضمت إليها. وتعكس هذه الصفقة استراتيجية مشاركة مدروسة بشكل جيد توزعت على مناطق مختلفة، بما يتماشى مع الحضور العالمي للمجموعة. ويسعدني أن أشير إلى أن فرق القطاعات والتسهيلات المشتركة في بنك ING، تفخر بأنها لعبت دوراً رائداً في سبيل إتمام هذه الصفقة. وأنا أرى في نجاح هذه التسهيلات التمويلية شهادة حية على الإدارة المعززة التي تتمتع بها بي بي إنيرجي، ومرونتها تجاه دورة السوق، ونتائجها المالية الإيجابية، وإطار العمل المتوازن لإدارة المخاطر. ونحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع بي بي إنيرجي في أسواقها المتنوعة".

وشاركت بنوك ING Bank N.V، والمشرق، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال، ويو بي إس سويسرا في هذه الصفقة كمدراء اكتتاب ومنظمين رئيسيين مفوضين، كما انضم بنك أبو ظبي التجاري، وبنك UBAE، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وسيتي بنك، وبنك CA Indosuez، وبنك جرانتي، واتش اس بي سي أيضاً إلى صفقة التسهيلات التمويلية الجديدة بشكل مبكّر قبيل إطلاق الاكتتاب. وعمل سوسيتيه جنرال كمنسق للتمويل المشترك، بينما عمل بنك ING كوكيل توثيق ووكيل تسهيل لهذه الصفقة الجديدة.

وانضمت البنوك التالية إلى المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب الخمسة للتسهيلات:

المنظمون الرئيسيون المفوضون: (3)

بنك أبو ظبي التجاري

المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)

بنك رأس الخيمة الوطني

المنظمون الرئيسيون: (5)

شركة ائتمان الصادرات (AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH)

بنك UBAE.

بنك CA Indosuez (سويسرا)

سيتي بنك، فرع لندن

بنك اتش اس بي سي المملكة المتحدة

المنظمون: (3)

المؤسسة العربية المصرفية (ABC)

بنك مصر، فرع دبي

بنك إرسته المنظمون المشاركون: (11) بنك ABSA المحدود

بنك افراسيا المحدود

بنك كانتونال فودواز

بنك الصين، فرع لندن

البنك الدولي للتجارة (سويسرا).

البنك التجاري العربي البريطاني

بنك دبي التجاري

بنك جرانتي انترناشونال.

بنك الفجيرة الوطني

بنك رايفايزن انترناشونال

بنك SBM (موريشيوس) المحدود

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة بي بي إنيرجي القابضة:

تأسست بي بي إنيرجي على يد عائلة البساتني في الستينيات من القرن الماضي ولديها تاريخ تشغيلي يزيد عن 50 عاماً. واستطاعت المجموعة على مدى العقد الماضي، توسيع عملياتها التجارية انطلاقاً من البحر الأبيض المتوسط، وباتت تعتبر الآن واحدة من الشركات المستقلة الرائدة في تجارة الطاقة على مستوى العالم. وتعمل المجموعة بشكل أساسي في تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وهي تعمل على زيادة تنويع عملياتها في مجال الطاقة المتجددة. وفي حين أن المجموعة لا تزال تنشط في مجال تجارة المنتجات الحقيقية، إلا أنها استثمرت في أصول منتصف المجرى والمصب لإنشاء منصة تعزز من توسعها الدولي.

وتعد مجموعة بي بي إنيرجي اليوم، شركة ديناميكية مستقلة لتجارة الطاقة ولها مراكز تجارية رئيسية في لندن ودبي وهيوستن وسنغافورة، مع 500 موظف، بما في ذلك في عمليات المصب، يعملون انطلاقاً من 12 مكتباً حول العالم.

وخلال عام 2022، حققت بي بي إنيرجي أحجام تداول بلغت 31 مليون طن من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز، مما أدى إلى مبيعات بقيمة 24 مليار دولار أمريكي.

لاستفسارات وسائل الإعلام:

مجموعة بي بي إنيرجي القابضة.

لارا كوجو

رئيس العلاقات المؤسسية للمجموعة

lara.koujou@bbenergy.com