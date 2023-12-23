القاهرة: احتفلت أكاديمية السويدي الفنية (STA)، التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك، بتخريج دفعة جديدة من دارسيها قوامها 350 طالبًا، إلى جانب تكريم الخريجين المتفوقين والاحتفاء بنسب توظيف وصلت إلى أكثر من 80% من خريجي الأكاديمية الذين أهلتهم مواهبهم للحصول على فرص وظيفية في شركات ومصانع مرموقة.

وقد شهدت الاحتفالية التى اقيمت بالمقر الرئيسى لشركة السويدي اليكتريك - كايرو فيستيفال سيتي، حضور الدكتور/ رضا حجازى - معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور/ محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس/ أحمد السويدي – رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي، والأستاذة/ حنان الريحانى – الأمين العام والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذين للشركاء الأكاديميين والفنيين، وعدد كبير من القيادات التنفيذية للمؤسسة، لتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

في هذا السياق، قالت الأستاذة/حنان الريحاني - الأمين العام لمؤسسة السويدي، والمدير التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية: "نلتزم في الأكاديمية بتوفير أحدث نظم التعليم الفني لشبابنا، إذ نتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الشراكات المتعددة مع أكثر من 50 شريكًا سواء أكاديميًا أو فنيًا أو صناعيًا أو راعيًا لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وفقًا للمعايير الدولية. واليوم نجني ثمار جهودنا في تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية، والذين تمكن أكثر من 80% منهم من شغل وظائف في شركات مرموقة مع شركاء النجاح للأكاديمية، وبذلك يصل عدد الخريجين إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة.

وتحتفي أكاديمية السويدي الفنية هذا العام بشركائها فى هذا النجاح: أورانج مصر، وريدكون ، ومكتب صبور الاستشاري، ودي بي شنكر، ومؤسسة بنك مصر، ومانتراك مصر، بالاضافة الى شركة السويدي اليكتريك، إسكرا إميكو - مصر ، وإيجي بلاست، والسويدي سيدكو، والسويدي للمحولات (Transformers)، السويدي لنقل وتوزيع الطاقة، والسويدي لمشروعات نظم القوى (PSP)، والسويدي للأسلاك والكابلات (Cables).

فيما تخرجت أفضل المواهب من الأكاديمية لتضمن لنفسها فرصة وظيفية في مقرات شركاء النجاح للأكاديمية، ومن بينها: مجموعة يونيون آير، ومجموعة طلعت مصطفى، ودي بي شنكر، ومانتراك مصر، وإسكر إميكو، والسويدي للمحولات، والسويدي سيدكو، وشركة راية، وسومیتومو ، وسبريا مصر، وكهرباء، وكايرو باك.

من جانبه، قال المهندس/ أحمد السويدى – رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي اليكتريك، "نؤمن بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودوره الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، لذا نوفر كافة أشكال الدعم اللازمة لشبابنا من أجل بناء قدراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل في ظل المتغيرات الصناعية الحالية."

الجدير بالذكر، بأن أكاديمية السويدي الفنية افتتحت فرعها الثالث بمدينة السادات واستقبلت أكثر من 300 طالب وطالبة فى مختلف التخصصات، بالإضافة الى إلحاق أول فصل لذوى القدرات الخاصة كأول مدرسة تعليم فنى مزدوج تنجح فى هذا النموذج حيث أن الأتاحة والدمج من أولويتنا. وايضا تم وضع حجز الاساس لفرعها الرابع بالعين السخنة بالتعاون مع بنك مصر والمنطقة الصناعية بقناة السويس. كما انه جارى الأنتهاء من المرحلة الثانية لافتتاح اول مركز تميز بمحافظة بورسعيد.

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نبذة عن أكاديمية السويدي الفنية:

أنشأت أكاديمية السويدي الفنية عام 2011 كالتزام من مجموعة السويدي إلكتريك لتنمية المجتمع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني بنظام التعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، وتقوم الدارسة فيها على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% تعليم نظري بالمدرسة.

وتمنح أكاديمية السويدي الفنية شهادات دولية معتمدة من الغرفة التجارية الألمانية أو أوركل الدولية وفقا لكل تخصص، بالإضافة الى المزايا التي تقدمها لطلابها كما تحرص الأكاديمية علي تطبيق واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتحويل بعض المواد التعليمية إلى مواد تفاعلية إلكترونية في اكثر من 16 مجال وتخصص. حصلت الأكاديمية على الاعتماد الدولي ISO 21001: 2018 لتقديم تعليم فنى متميز لطلابها وفقا للمعايير الدولية.