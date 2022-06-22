علي جابر: تحقيق مبيعات قياسية خلال 20 يومًا فقط من فتح باب الحجز للمشروع



مريم آل سعود: مشروع KARDIA مجتمع عمراني متكامل يحقق الرفاهية لعملائه



نجحت شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري في إنهاء تسويق المرحلة الأولى بمشروع "Karida"، بمبيعات بلغت 350 مليون جنيه، وذلك خلال 20 يومًا فقط من فتح باب الحجز للمشروع.



قال علي جابر، رئيس القطاع التجاري لشركة كابيتال لينك للتطوير العقاري، إن المشروع سكني متكامل يقع بمنطقة R8 فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 25 فدانًا، ونجحت الشركة في تحقيق خطتها التسويقية للمرحلة الأولى في وقت قياسي اعتمادا على تميز سمعة الشركة والثقة والمصداقية التي يتمتع بها في السوق العقاري.

وأضاف أن الشركة قدمت أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع العملاء المستهدفين، وهو ما تم بناء على دراسات سوقية قوية تحدد العميل المستهدف واحتياجاته في الوحدة المطروحة، بالإضافة إلى تميز موقع المشروع، واستمرار وجود طلب قوي وحقيقي بالسوق وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع قرب افتتاحها.



وأشار إلى أن السوق يشهد تعطشا في المشروعات الفريدة والمختلفة التي تراعي كافة عناصر التميز بداية من اختيار الموقع، والتصميم المختلف والمميز للمشروع، والتقسيم الداخلي لمكوناته، ومستوى الجودة والرفاهية التي ستتحقق بالمشروع بناء على سابقة أعمال الشركة ومصداقيتها لدى العملاء.

وأوضحت مريم آل سعود، مدير التسويق بشركة كابيتال لينك للتطوير العقاري، أن مشروع KARDIA يتميز بأنه مجتمع عمراني متكامل، يوجد به مساحات خضراء كبيرة ومساحات مفتوحة تمكن العميل من قضاء وقت مميز داخل المشروع، وتحقق حياة مختلفة ليس فقط داخل الوحدة العقارية ولكن أيضًا داخل المساحات المفتوحة والمشتركة ومناطق الخدمات بالمشروع.



ولفتت إلى أن الشركة تسعى ليتمكن العميل من قضاء وقت مميز داخل المشروع وقضاء وقت أطول وأفضل بداخله لتحقيق تجربة مختلفة، فالمشروع يضم 80 % مساحات خضراء وخدمات والباقي مساحة بنائية للوحدات، كما يضم المشروع كافة التفاصيل التي توفر رفاهية لكل أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن المشروع يراعي تطورات السوق واحتياجات العملاء المتطورة، ويراعي الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعملاء في وحداتهم بما يضمن زيادتها وفقا للزيادات السعرية بالسوق.

وتابع مصطفي محمود، رئيس قطاع المبيعات بشركة كابيتال لينك للتطوير العقاري، أن الشركة قدمت للعملاء أنظمة سداد متنوعة ومميزة عبارة عن 0% مقدم وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، والتي تم وضعها بناء على دراسات مالية للشركة ودراسات سوقية لمتطلبات العملاء.

وأوضح أن المشروع يضم وحدات متنوعة ما بين شقق بارتفاعات على الطراز الكلاسيكى ودوبلكس بمساحات تبدأ من 110 مترات، كما يضم المشروع مساحات عمل مفتوحة ومساحات مخصصة للأنشطة الرياضية.

وأشار إلى أن الشركة اعتمدت على أدوات تسويق متنوعة لتحقيق هذه النتائج القوية في وقت قياسي، وتسويق المرحلة الأولى في وقت قياسي، وذلك اعتمادا على التسعير الدقيق وأنظمة السداد المرنة، وتميز تفاصيل المشروع ووجود مكونات جديدة بداخله لقيت اهتمام العملاء.

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