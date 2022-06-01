دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك عن تسجيل نمو بنسبة 350% في مبيعات ذراعها لأعمال زيوت التشحيم البحرية ستراتا خلال الفترة منذ عام 2019 ولغاية 2021، وذلك نتيجةً لتوسيع المجموعة رقعة حضورها العالمي ودعم سلسلة التوريد وتعيين موزعين في الأسواق البحرية الرئيسية.

هذا وتغطي شبكة اينوك لتزويد منتجات زيوت التشحيم البحرية ستراتا في الوقت الراهن 126 ميناءً بحرياً في 20 دولة، وقدمت هذه المنتجات لنحو 1,700 سفينة. وخلال العامين الماضيين، وسعت اينوك شبكتها من شركاء قنوات التوزيع غير المباشرة في الأسواق الرئيسية وتعتزم توسيع حضورها العالمي في قطاع زيوت التشحيم البحرية ستراتا عبر إضافة 20 ميناءً جديداً لشبكتها الحالية خلال عام 2022.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نجحت مجموعة اينوك بالتحوّل من شركة نفط وطنية إلى جهة ذات تأثير عالمي في القطاع، وتمكّنت من ترسيخ حضورها في العديد من الأسواق المحلية والدولية، حيث تقدّم محفظة متنوعة من منتجات زيوت التشحيم البحرية ستراتا. ونعتزم خلال العام الجاري التوسّع إلى 20 ميناءً جديداً، وذلك انسجاماً مع خططنا الرامية لمواصلة تعزيز حضورنا العالمي."

يذكر أن مجموعة اينوك توفرّ لعملائها زيوت التشحيم البحرية ستراتا لمختلف أنواع المحركات البحرية، بما في ذلك قوارب تموين منصات النفط والغاز البحرية، وسفن شحن الحاويات، وناقلات النفط، والسفن العسكرية وخفر السواحل، وناقلات المنتجات السائبة، وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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