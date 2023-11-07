القاهرة : وقعت شركة تطوير مصر -إحدي كبري الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر- مع البنك العربي الأفريقي الدولي، احد اكبر المؤسسات المصرفية في مصر، عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه مصر، وذلك لتسريع وتيرة الاعمال الإنشائية بمشروعي الشركة "إلمونت جلالة" بمدينة العين السخنة ، و"بلومفيلدز" بمستقبل سيتي .

وقد قام بالتوقيع علي العقد الدكتور/ أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والأستاذ/ تامر خليفة، نائب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، بحضور كلاً من المهندس /باهر ايوب نائب أول الرئيس والرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، والأستاذ/ مهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتشغيل بتطوير مصر والدكتورة أماني سمير، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي، والسيد / خالد الشلقامي رئيس فريق الشركات الكبري بالبنك العربي الأفريقي الدولي وعدد من قيادات ومسئولي الكيانين.

وبموجب هذا العقد يتولى البنك العربي الأفريقي الدولي، دور المرتب الرئيسي الأول وضامن التغطية ووكيل التسهيل ووكيل الضمان في تلك العملية، والذي سيقوم بدوره بتسويق التمويل للعديد من البنوك العاملة في السوق المصري، ويتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب سري الدين دور المستشار القانوني للمقترض.

ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي، قرض متوسط الأجل لشركة تطوير مصر، التي تتمتع بمحفظة مشروعات كبري في جميع الأماكن الاستراتيجية في السوق العقاري المصري وأبرزها شرق وغرب القاهرة، والعين السخنة والساحل الشمالي، وتعتزم الشركة استغلال التمويل في تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لتحقيق تقدمًا في أعمال التنفيذ لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز ثقة العملاء، وتقديم منتجات عقارية تضمن خلق قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وشركائها في السوق المصري .

في هذا الصدد علق الدكتور/ أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن حصول الشركة على تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه دليلًا على ثقة القطاع المصرفي في الملاءة المالية لـ"تطوير مصر" وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، كما يؤكد على ثقة الشركة في مستقبل القطاع العقاري المصري، وحرصها على زيادة حجم استثماراتها مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل إضافة إلى تعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية لتسليم الوحدات للعملاء، وتشغيل مختلف الخدمات المقدمة للسكان بما في ذلك المنتجات الغير سكنية التي تخلق حياة في المشروعات وتدر العوائد المالية للشركات العقارية.

وأضاف "شلبي"، أن شركة تطوير مصر نجحت في تسليم اجمالي 2800 وحدة للعملاء في جميع مشروعات الشركة الحالية،وتعتزم توجيه التمويل لزيادة الإنفاق على الأعمال الإنشائية بمشروعي إلمونت جلالة وبلومفيلدز بهدف زيادة معدل التسليم خلال السنوات المقبلة ليصل إلى متوسط 2000 وحدة سنويًا في جميع مشروعاتها الحالية.

فيما أشاد الأستاذ/ مهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بشركة تطوير مصر، بتعاون فريق العمل بالبنك العربي الأفريقي الدولي مع شركة تطوير مصر لتدبير تمويل بأفضل شروط متاحة في السوق المصري، مما يعزز من الملاءة المالية للشركة، مشيرًا إلى أن تطوير مصر تعمل على تنويع مصادر التمويل بهدف انتظام العملية الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة بأفضل الادوات التمويلية المتاحة.

ومن جانبه صرح الأستاذ/ تامر خليفة نائب العضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي الدولي: إن ريادة البنك في مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة في تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشروعات وإقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة وفقاً لرؤية مصر 2030. وأضاف ان هذا التمويل يعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخاصة قطاع التطوير العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلى.

من جهتها أضافت الدكتورة/ أماني سمير رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي: سعداء بالتعاون مع شركة تطوير مصر في أول عملية تمويل هيكلية للشركة وأضافت نتطلع إلى المزيد من أطر التعاون مع "تطوير مصر" في تقديم واتاحة كافة المنتجات المصرفية. كما أشادت بمستوى الحرفية التي يتمتع بها فريقي العمل بالبنك والشركة والتي تكللت بإتمام ذلك التمويل.

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نبذة عن شركة تطوير مصر

تطویر مصر ھي شركة مساهمة مصریة تأسست عام 2014، ویعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقاریة، بالإضافة إلى رؤیة طموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة حیث تحرص الشركة على تقدیم قیمة مضافة لعملائها ومساھمیها وشركائها. تحتوي المحفظة الاستثماریة لتطوير مصر على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في انحاء مختلفة من الجمهورية باستثمارات تتعدي 5 مليار دولار أمريكي. وتقع ھذه المشروعات في منطقة البحر الاحمر: مشروع "المونت جلالة" الحائز على جوائز عالمیة متميزة ویقام على مساحة 545 فدان في مدینة العین السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع "فوكا باي" على مساحة 220 فدان ومشروعي "دي باي" علي مساحة 200 فدان و "سولت" علي مساحة 300 فدان ، ومنطقة شرق القاھرة: مشروع "بلومفیلدز" وھو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سیتي، ویُقام على مساحة 415 فدان، ویتضمن 90 فدانًا مخصصة لمنطقة تعلیمیة، ومنطقة غرب القاھرة: مشروع "ریفرز"، علي مساحة 100 فدان في الشیخ زاید الجديدة ،وبذلك تمكنت شركة تطویر مصر من وضع بصمتها في جمیع الأماكن الاستراتیجیة في السوق العقاري المصري. وفیما یتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها تطویر مصر مثل التشغيل وإدارة المشروعات، فقد نجحت الشركة خلال الاعوام الماضية في خلق جودة حیاة متميزة وذلك بشهادة عملائها وزائري مشروعاتها.