خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام

دبي الإمارات العربية المتحدة: احتفالاً بالدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، أطلقت مجموعة اينوك عرضاً ترويجياً تتيح للعملاء بموجبه فرصة الفوز بما يصل إلى 3.5 مليون درهم إماراتي نقداً.

ولغاية 29 يناير 2023، سيحصل العملاء الذين ينفقون 25 درهماً إماراتياً أو أكثر في أي من متاجر "زووم" أو 50 درهماً في متاجر أوتو برو أو يشترون خدمات محددة في مراكز خدمة تسجيل على قسائم للدخول في السحب. وخلال الفترة التي تسبق مهرجان دبي للتسوق، ابتداءً من 15 أكتوبر 2022 وحتى 5 ديسمبر 2022، سيحصل 50 فائزاً محظوظاً على 10,000 درهم نقداً، بينما سيحصل 30 فائزاً على 100,000 درهم خلال فترة المهرجان التي ستستمر من 15 ديسمبر 2022 ولغاية 29 يناير 2023.

ومقابل 10 دراهم إماراتية فقط، يمكن للعملاء شراء باقة "فائز مهرجان دبي للتسوق" من أي محطة خدمة اينوك أو إيبكو. وتضم الباقة 3 قسائم سحب و23 قسيمة خصم، تضم حسومات من شركاء علامة اينوك التجارية مثل "زووم"، و"أوتو برو"، و"تسجيل"، و"بيما للتأمين"، و"ViP" ومركز كلداري لتعليم قيادة السيارات، ومجموعة دبي باركس آند ريزورتس، وكل من منصات "سيفي" و"نون" و"ناو ناو"، وكل من مطاعم "ماكدونالدز" و"برغر كينغ" و"وينديز" و"تشيكينغ" و"تكساس تشيكن" و"بابا جونز" ومقهى "فيلي". كما تباع باقة "فائز مهرجان دبي للتسوق" في جميع متاجر "زووم" المنتشرة في محطات المترو والمناطق السكنية ومتاجر "زووم" المستقلة في جميع أنحاء دبي، ومنافذ أوتو برو ومواقع شركة تسجيل في الإمارة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من دورنا كداعمٍ رئيسي لمهرجان دبي للتسوق وشريكٍ استراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإننا نركّز على إحداث تأثير إيجابي على حياة عملائنا من خلال هذه السحوبات التي تتيح لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية قيّمة، فضلاً عن قسائم الخصم. ونحن نتطلع قدماً إلى المشاركة مرة أخرى في احتفالات مهرجان دبي للتسوق وإضفاء البهجة والسرور على حياة سكان دبي وزوارها."

ومنذ إنشائها في عام 1996، كانت اينوك داعمة لمهرجان دبي للتسوق. حيث تتوفر عروض مهرجان دبي للتسوق في جميع محطات خدمة اينوك وإيبكو في دبي ومتاجر "زووم" في محطات المترو والمناطق السكنية ومتاجر "زووم" المستقلة في جميع أنحاء دبي ومنافذ أوتو برو ومواقع شركة تسجيل في الإمارة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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