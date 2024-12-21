شراكة مع "جيميز كيوبيد" لإحداث نقلة نوعية في مفاهيم التصميم والتطوير العقاري

القاهرة - في إطار رؤيتها لتقديم مشاريع نوعية، تخطط شركة نماء الخليج، الرائدة في مجال التطوير العقاري بمنطقة الخليج العربي ومصر، للاستثمار في مشروعات بقيمة تتجاوز 35 مليار جنيه مصري بحلول عام 2025، لتشمل مشاريع جديدة في مناطق مختلفة، حيث أطلقت الشركة مشروعها الجديد Celiesta Mall، بالشراكة مع شركة "بيوربيلد"، حيث يتميز المشروع، الذي يقع في محور دهشور الفاصل بين مدينة الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، بوجود مجمع متخصص لمحلات الذهب، ومجمع إداري، وتجاري مما يجعله مركزًا حيويًا للأعمال والتجارة في المنطقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ريادة شركة نماء الخليج العقارية وتقديم مشاريع تواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وتلبي تطلعات السوق، لتواصل سلسلة الإنجازات والشراكات، التي تعكس رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها في السوق العقاري الإقليمي، منذ تأسيسها، حيث نجحت الشركة في تحقيق تقدم ملحوظ بفضل فريقها المؤسس المتميز الذي يجمع بين الخبرة والابتكار.

وتواصل "نماء الخليج" تطوير مشروعها الواعد "محور بلازا"، الذي يتم إنشاؤه بوتيرة سريعة لتسليمه، وفقا للجداول الزمنية المقررة، فهو مشروع تجاري، وإداري، وطبي و ترفيهي يقع مباشرة على المحور المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 18 ألف متر مربع، حيث يقع على بُعد دقائق من أشهر معالم أكتوبر، وأبرزها جامعة MSA، وجامعة مصر، وجامعة 6 أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد، ومول العرب ومول مصر، كما يتميز بتصميم عصري يناسب أصحاب الذوق الرفيع ويجعله المشروع الأبرز في المنطقة لتقديم تجربة استثنائية للعملاء والمستثمرين.

وبفضل رؤيتها المبتكرة وشراكاتها الاستراتيجية، تواصل "نماء الخليج" تحقيق إنجازات استثنائية تعزز مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، لتعلن عن شراكتها مع شركة "جيميز كيوبيد"، إحدى كبرى المكاتب الإنجليزية للاستشارات الهندسية والتصاميم العالمية، حيث تأتي هذه الشراكة لإطلاق مشروع جديد في عام 2025، يعد نقلة نوعية في مفاهيم التصميم والتطوير العقاري، ما يعزز مكانة الشركة كمطور عقاري رائد في المنطقة.

يشار إلى أنه يقف خلف نجاح "نماء الخليج"، فريق من المؤسسين ذوي الخبرة الواسعة، على رأسهم، المهندس معاذ المخضوب، رئيس مجلس الإدارة وهو أول مهندس سعودي حاصل على الزمالة البريطانية في الهندسة الميكانيكية، والذي أشرف على تطوير أكثر من 15 مشروعًا ناجحًا في المملكة العربية السعودية، والمهندس زهران عبدالستار، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي يمتلك خبرة أكثر من 25 عامًا، والمعروف بإنجازاته كمستشار لعدد من الشركات السعودية الكبرى وتطويره مشاريع بارزة في القطاعات التجارية، السكنية، والصناعية.

يذكر أن شركة نماء الخليج تأسست برؤية طموحة لتحقيق التميز في مجال التطوير العقاري على مستوى منطقة الخليج العربي ومصر، وتضم مجموعة من المستثمرين البارزين وأصحاب الخبرة في القطاع العقاري، الذين يطمحون إلى تقديم مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتنوعة وتعزز جودة الحياة.

وشركة بيور بيلد، شركة طموحة في مجال التطوير العقاري، وتأسست عام 2016، ولديها العديد من المشروعات التجارية والسكنية المميزة مثل Icon mall في بيفرلي هيلز، وcervo في الحزام الأخضر، وDR5 التجمع، وأخيرًا Celestia mall على وصلة دهشور بالشراكة مع نماء الخليج.

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