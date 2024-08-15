بقيت الإيرادات مستقرة عند 4.26 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 0.55% مقارنة بنتائج الفترة نفسها العام الماضي

بلغ صافي الأرباح 84.23 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024

ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.11 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 990.1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، الشركة الرائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. وأظهرت الشركة أداءً مرناً، حيث بلغت إيراداتها 4.26 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 0.55% مقارنة بـ 4.24 مليار درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد حافظت انفيكتوس للاستثمار على هوامش ربح قوية وحققت نمواً كبيراً في أحجام معاملاتها السلعية، والتي ارتفعت إلى 3.36 مليون طن متري خلال هذه الفترة، بزيادة تجاوزت 35٪ مقارنة بـ 2.48 مليون طن متري تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح المسجلة 84.23 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2024، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.11 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 990.1 مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "في ظل ظروف السوق الصعبة، اقتصادياً وجيوسياسياً، تعاملنا بكفاءة مع تلك التحديات في النصف الأول من عام 2024، وحققنا نمواً قوياً في أحجام المبيعات وواصلنا تعزيز مكانتنا الرائدة في الأسواق التي نركز عليها. وفي الوقت الذي نواصل فيه مسيرة التقدم والنمو، ستركز استراتيجيتنا على الاستثمارات في سلاسل القيمة الخاصة بنا، لا سيما عمليات الاستحواذ لمراحل ما بعد الإنتاج التي تعزز قدراتنا التشغيلية وتضعنا في موقع أفضل لتلبية متطلبات قاعدة عملائنا العالمية. ونواصل إحراز تقدم مميز نحو تحقيق أهدافنا لتحويل انفيكتوس للاستثمار إلى مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية تحقق قيمة مستدامة لجميع الجهات المعنية وتقود جهود التغيير الإيجابي في المجتمعات التي تعمل بها".

وحققت انفيكتوس للاستثمار تقدماً كبيراً في رحلة الاستدامة الخاصة بها في النصف الأول من عام 2024، من خلال نشر تقريرها الأول في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2023. ويعتبر التقرير مرجعاً لجهود الشركة المستقبلية في تعزيز الاستدامة، ويحدد إطار عملها في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة وأدائها ومبادارتها من خلال ثلاث ركائز أساسية: الإشراف البيئي، والتمكين الاجتماعي، والحوكمة الأخلاقية والشراكات.

ولتحقيق أهدافها واستراتيجياتها المستقبلية، تواصل انفيكتوس للاستثمار التركيز على استكشاف فرص الاستحواذ المحتملة، وتطوير مشاريع مشتركة جديدة في الأسواق الاستراتيجية، ومواصلة توسعها في الأسواق الأفريقية الرئيسية. وتلتزم الشركة بالحفاظ على مسار نموها، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتعزيز مساهماتها في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية لصالح جميع الأطراف المعنية.

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي في مارس عام 2022 في أبوظبي، وهي كيان قابض رائد يركز بشكل أساسي على السلع الغذائية الزراعية من خلال شركته الفرعية الرئيسية انفيكتوس تريدنج م.م.ح التي تأسست في فبراير 2014. بدأت الشركة نشاطها بتجارة المواد الخام والسلع تامة الصنع مثل الخميرة ومسحوق الحليب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عملت على توسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الشعير والذرة والقطن والحبوب المجففة المقطرة مع الذوائب والأسمدة والفول السوداني واللحوم والسمسم وبذور فول الصويا وقشور فول الصويا ودقيق فول الصويا والسكر والزيوت النباتية والقمح ودقيق القمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 50 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح الشركة مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

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