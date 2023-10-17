دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV)، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 35 مليون درهم اماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بصافي أرباح بلغ قدرها 1.8 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت أبرز النتائج على النحو الآتي:

نمو صافي الأرباح بنسبة 62% لتسجل 6.8 مليون في الربع الثالث من عام 2023، مقابل 4.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية الى 83 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 104 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نتيجة بيع احدى السفن بالإضافة الى أعمال الصيانة.

بلغ إجمالي الربح 7.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 17 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

بلغت الأرباح المحتجزة 13 مليون درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023 مقارنة بخسائر متراكمة بلغت نحو 679 مليون درهم بنهاية عام 2022.

ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 27% لتصل الى حوالي 1 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 785 مليون درهم بنهاية عام 2022.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 70% ليصل إلى 711 مليون درهم كما بنهاية 30 سبتمبر 2023 مقابل 419 مليون درهم مقارنة بنهاية عام 2022. كما قامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 30% من 8.8 مليون درهم كما بنهاية الربع الثالث من 2022 لتصل الى 6 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2023. وتعكس نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي، مدعومة بإجراءات ضبط المصاريف التي تنتهجها ادارة الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو وتنوع مصادر الدخل بالإضافة الى خفض تكاليف الدين.

وتعليقاً على أداء الشركة، أشاد أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، بنتائج الشركة والتقدم الذي أحرزته بمواجهة التحديات، قائلاً:" تعكس نتائج هذا الربع التزامنا في مواصلة تحقيق النمو وزيادة الربحية من خلال تطبيق استراتيجية الشركة في تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل. ونقوم حالياً بالتركيز على تحقيق عوائد ملموسة ومستدامة لمساهمينا الكرام ونعمل بجد لضمان استدامة نجاح الشركة في السنوات القادمة".

تجدر الإشارة أن الخليج للملاحة قد أعلنت قبل عدة أيام عن نجاحها في استكمال عملية زيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس مالها الجديد حوالي 838 مليون درهم. وتمت هذه العملية من خلال اصدار 220 مليون من الصكوك الزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي تم تحويلها بالفعل إلى 200 مليون سهم. وستساهم السيولة الجديدة في زيادة وتحديث اسطول الشركة من ناقلات المواد البتروكيماوية وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن.

وأضاف الكيلاني: "بحمدالله، نجحنا في إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح وتحويل الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال ثلاث سنوات من خلال استكمال عملية هيكلة رأس المال، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء السفن وتخفيض كلف التمويل وتحويل جزء كبير من مديونيات الشركة الى أسهم في رأس المال. هذا إنجاز عظيم يظهر التفاني والجهد الذي قدمه فريق العمل والإدارة التنفيذية تحت قيادة مجلس الإدارة."

"لقد قامت الشركة بخطوات كبيرة لتنويع عملياتها، واستثمرت في التكنولوجيا الحديثة، وقامت بتحسين عملياتها اللوجستية والتشغيلية. هذه المبادرات الاستراتيجية لم تساعد الشركة فقط على التغلب على التحديات السابقة، بل ووضعتها أيضًا على مسار النمو المستدام في قطاع شحن المواد النفطية والبتروكيماوية المتغير باستمرار. وسينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الايرادات وتحسين هوامش الربح من خلال زيادة حجم الاسطول وادارته بفعالية أفضل." أضاف الكيلاني.

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.