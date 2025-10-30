الرياض:احتفل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بـتصنيف 35 من علمائه ضمن قائمة جامعة ستانفورد لـ 2% من العلماء والباحثين عالميًا الأعلى استشهادًا بأبحاثهم المنشورة في مختلف التخصصات، بحضور باحثي وقيادات التخصصي، وذلك بجناحه بملتقى الصحة العالمي 2025.

ويُعتبر هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة المستشفى في تعزيز مكانته العالمية كمؤسسة رائدة في مجال الأبحاث والابتكار الطبي، إذ يأتي بعد عام واحد من إدراج تسعة وعشرين من علمائه في القائمة ذاتها، مما يعكس اتساع نطاق الأثر العلمي للمستشفى ونمو مساهماته البحثية عاماً بعد عام.

وتهدف قائمة ستانفورد إلى تصنيف العلماء حول العالم وفقًا لتأثير أبحاثهم، وتُحدَّث سنويًا لتشمل أحدث بيانات الاستشهاد بالأبحاث، حيث تضم القائمة أكثر من 180 ألف باحث موزعين على 22 مجالًا علميًا و174 تخصصًا فرعيًا، وتشمل تصنيفين منفصلين؛ أحدهما يقيس الأثر التراكمي للباحثين على مدى مسيرتهم الأكاديمية، والآخر يركّز على تأثيرهم خلال العام الأخير، ما يجعلها من أبرز المراجع الأكاديمية الموثوقة في قياس التأثير العلمي للباحثين على مستوى العالم.

ويجسد هذا الإنجاز تقديرًا عالميًا لجهود الكفاءات البحثية والسريرية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مؤكدًا دوره المحوري في دعم البحث والابتكار الطبي وتحويل نتائجه إلى تطبيقات عملية تُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. كما يعكس التزام “التخصصي” بمسيرة التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة على خريطة الأبحاث الدولية.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" لعام 2024، كما أُدرج ضمن قائمة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم لعام 2025، وأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026، وأفضل المستشفيات التخصصية لعام 2026.

-انتهى-

#بياناتشركات