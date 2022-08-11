دبي: أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 بنسبة 20.5٪ لتصل إلى 364 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 302 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحقق النمو في الأرباح بقيمة 62.01 مليون درهم إماراتي خلال هذه الفترة بشكلٍ أساسي، بفضل الأداء القوي والمستمر لقطاعات التصنيع، والمقاولات، والخدمات. وحافظ إجمالي أصول المجموعة على استقراره عند 22 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 12.1 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 11.98 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وكانت المجموعة قد أكملت صفقة تخارج بنسبة 50٪ من شركة الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)، على أن تضاف الأرباح الناتجة من الصفقة وربح القيمة العادلة من الاستثمار المتبقي والتي تبلغ 980.4 مليون درهم إماراتي إلى نتائج الربع الثالث من عام 2022.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: تؤكد النتائج المُحققة في منتصف عام 2022 على مرونة نموذج أعمال المجموعة. وتثبت أننا نمضي بخطوات واثقة من خلال خطة نمو مستمرة ومتسقة، تركز فيها الشركة على عملية التنويع الاستراتيجي من خلال الدخول في استثمارات ناجحة، وعمليات تخارج مدروسة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، فإن نظرتنا وتوقعاتنا لبقية العام تظل متفائلة بحذر، إذ أننا نركز على توجيه الجهود نحو توسيع أعمالنا على المستوى الإقليمي وتحديد فرص الاستثمار الاستراتيجي الواعدة في نطاق أعمالنا".

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