دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي وفازت بالعديد من الجوائز المرموقة، اتفاقية مع رجل الأعمال عبدالرازق عبدالأحد، عبر شركة "ديجا فو" الرائدة في الوساطة العقارية، وذلك لتطوير مشروع سكني جديد في "دبي هيلز استيت".

ويضم المشروع البالغة قيمته 340 مليون درهم شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وينفرد بموقع مميز في منطقة "دبي هيلز استيت". وستبدأ أعمال التصميم والتخطيط الرئيسي للمشروع في وقت قريب.

ويعتبر عبدالرازق عبدالأحد رائد أعمال متمرس يزاول أعماله ضمن العديد من القطاعات حول العالم. وهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة عاصم القابضة المحدودة، وعلق على توقيع الاتفاقية بقوله: "إن هذه الاتفاقية هي الثانية لي مع شركة ’إلينغتون العقارية‘ لتطوير مشروع سكني في دبي بناءً على توصية من قبل شركة ’ديجا فو‘. وجاء اتخاذ هذا القرار بعد دراسة عميقة ودقيقة لاحتياجات السوق، وجودة الإنشاء والتصميم المتفوقة التي تطبقها الشركة. ولاشك أن القطاع العقاري في دبي من بين الأقوى على مستوى العالم، وهنالك إمكانات كبيرة للنمو، لاسيما في مناطق مثل ’دبي هيلز استيت‘ والتي تحقق عائدات عالية على الاستثمار".

من جهته، قال نيثين بهاثناغار، الشريك المؤسس والرئيس لشركة "إلينغتون العقارية": "تؤكد هذه الاتفاقية مجدداً على الثقة العالية التي يضعها المستثمرون وشركات إدارة العقارات، مثل 'ديجا فو'، في إمكاناتنا وقدراتنا على تطوير وتنفيذ مشاريع فريدة. ونحن في ’إلينغتون العقارية‘ ملتزمون بتشييد مجمعات سكنية نابضة بالإبداع وترتقي بأسلوب حياة سكانها وتقدم قيمة طويلة الأجل لاستثماراتهم العقارية. ولاشك بأن منطقة دبي هيلز استيت تتمتع بموقع استثنائي، حيث الحدائق الوارفة ومناطق اللعب والمركز التجاري الجديد، إضافة إلى قربها من المؤسسات التعليمية والمستشفيات عالمية المستوى. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع عبدالرازق عبدالأحد، نسعى لتشييد مشروع سكني متميز جديد يستقطب المزيد من المستثمرين".

وتعتبر دبي هيلز استيت واحدة من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في المدينة، ومجمع سكني مزدهر يمكن الوصول إليه بسهولة من جميع الطرق السريعة الرئيسية مثل شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد. وإضافة إلى ملعب الجولف المخصص للبطولات والمكون من 18 حفرة الذي يتوسط هذه المنطقة، تضم دبي هيلز استيت البالغة مساحتها 2700 فدان، أكثر من 1.45 مليون متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، و 54 كيلومتراً من مسارات الدراجات، والعديد من مناطق الجذب المركزية بما في ذلك دبي هيلز بارك، ودبي هيلز مول، المخطط افتتاحه في وقت لاحق.

وتمتلك "إلينغتون العقارية" محفظة متنامية من المشاريع العقارية الحائزة على الجوائز بدبي وتضم بلغرافيا 1، وبلغرافيا 2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز ، في دائرة قرية جميرا، علاوة على"دي تي 1" في وسط مدينة دبي وويلتون تيراسز 1 و2؛ وويلتون بارك ريزيدنسز.

أما شركة "ديجا فو"، فتعتبر من أبرز شركات الوساطة العقارية في المنطقة، وتقدم خدمات عقارية احترافية شاملة لمختلف العملاء من الشركات والمستثمرين والأفراد في جميع أنحاء العالم، كما أنها تتعاون مع عدد من أكبر الشركات العقارية في دبي وخارجها.

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لمحة عن "إلينغتون العقارية"

تسعى شركة "إلينغتون العقارية"، التي تأسست عام 2014، إلى تطوير بيئات جميلة تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتستوحي الوحدات السكنية التي تطوّرها "إلينغتون" إلهامها من عالم الفنون، كما تعكس تطلعات أصحابها، وتدمج بين الطابع الكلاسيكي والرؤية العصرية. وتشمل مشاريع الشركة الوحدات السكنية الفاخرة، والمباني الشاهقة والمجمّعات السكنية المناسبة للعائلات في "وسط مدينة دبي" و"مدينة محمد بن راشد" و"تلال الإمارات" و"نخلة جميرا"، ومشروعها الجديد في "دائرة قرية جميرا".

للمزيد من المعلومات حول "إلينغتون" وللتعرف على مجموعة مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ellingtonproperties.ae/ar

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كيلي هوم

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