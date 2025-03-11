تنفيذ أول حلّ شامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة على نطاق واسع بعد نجاح المرحلة التجريبية لتطبيق حلّ ENERGYai عبر عمليات أدنوك في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج

"إيه آي كيو" تنشر حلّ ENERGYai عبر عمليات أدنوك في قطاع الاستكشاف والتطويروالإنتاج لزيادة الكفاءة وتحسين التشغيل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن شركة "إيه آي كيو" AIQ، التابعة لشركة بريسايت، عن ترسية عقد هام بقيمة 340 مليون دولار مع أدنوك لنشر حلّ وكلاء الذكاء الاصطناعي ENERGYai وحلول الذكاء الاصطناعي ذات الصلة عبر سلسلة القيمة في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك، وذلك في إطار نجاح المرحلة التجريبية لتطبيق هذا الحلّ، والتي شهدت تحوّلاً ملحوظاً في العمليات. وبموجب الاتفاقية الممتدة لثلاث سنوات، سيتم نشر حلّ ENERGYai والحلول ذات الصلة في جميع عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك، بهدف تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة.

ويستند حلّ وكلاء الذكاء الاصطناعي ENERGYai إلى حصيلة 70 عاماً من البيانات والمعرفة الحصرية، والتي تجمع بين تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والذكاء الاصطناعي الشامل، والمدَّرب خصيصاً لأداء المهام في سلسلة القيمة ضمن قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك. ويساهم هذا الحلّ في تحسين الكفاءة والدقّة في المهام الحيوية؛ بدءاً من التحليل الزلزالي وحتى النمذجة الجيولوجية والمراقبة المباشرة للعمليات، مما يقلل الزمن اللازم لإنجاز العمليات الأساسية من أشهر إلى أيام، كما يساهم أيضاً في تقليل التكاليف والانبعاثات.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "تتركز طموحاتنا في أدنوك على تعزيز حضورنا حتى نصبح شركة الطاقة الأكثر تمكينًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونعمل على زيادة القدرات في هذا المجال لتعزيز الكفاءة وتحقيق القيمة في جميع عملياتنا. ونتطلع إلى العمل مع "إيه آي كيو" لتوسيع نطاق حلّ ENERGYai في جميع عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وترسيخ مكانتنا كموّرد مسؤول وموثوق للطاقة للأسواق العالمية، وتطوير نظام الطاقة في المستقبل".

وسيستخدم حلّ ENERGYai نماذج لغوية كبيرة تمكّن المهندسين من "الحوار" مع بيانات أدنوك الحصرية، مما يُعزّز الإنتاجية الفردية ويقدم رؤى وفرصًا جديدة.

من جانبه، قال ماجزان كينيسباي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة "إيه آي كيو": "تُمثّل هذه الاتفاقية نقلة نوعية بالنسبة لنا؛ حيث طورنا بالشراكة مع أدنوك حلّاً مبتكراً لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشامل قابل للتوسع عبر جميع قطاعات الطاقة، يُعدّ الأول من نوعه عالمياً، ولديه القدرة على تحويل القطاع. ونحن فخورون بانتقال حلّ ENERGYai من مرحلة اثبات المفهوم الناجحة إلى مرحلة النشر الكامل، مما يتيح أمام أدنوك فرصة الاستفادة من كفاءات غير مسبوقة، وتقليل كثافة الكربون وتعزيز طموحاتها في مجال الاستدامة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم حلول مبتكرة وعالية التأثير في مجال الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحدّيات اليوم، والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة."

قامت "إيه آي كيو" بتطوير حلّ ENERGYai بالتعاون مع خبراء أدنوك، وبالشراكة مع "جي 42" ومايكروسوفت، وستقوم بدمج الحلول التكنولوجية المتقدمة؛ مثل مجموعة السحابة "أزور" ومنصّة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وإطار منصّة البيانات تحت السطح المفتوحة OSDU، ونماذج الذكاء الاصطناعي المفتوح OpenAI.

ومن جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "نهنئ شركة "إيه آي كيو" على توقيع هذه الاتفاقية الهامة مع أدنوك. وبصفتنا المساهم الرئيسي في الشركة، نحن فخورون للغاية برؤية هذه الشراكة تتحقق على أرض الواقع، مؤكدين على التزامنا بمواصلة نموّ "إيه آي كيو" وتعزيز دورها في دفع عجلة الابتكار وتحقيق قيمة دائمة لقطاع الطاقة ولمساهمينا. ويعتبر الخبراء أن حلّ "وكلاء الذكاء الاصطناعي" يُجسّد مستقبل تطوير وتكامل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعاون "بريسايت" مع "إيه آي كيو" وأدنوك اليوم، نحن لا نقتصر على التنبؤ بالمستقبل فحسب؛ بل نساهم بتشكيله عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التطبيقي؛ وحلّ ENERGYai العالمي الرائد، والذي سيضع معيارًا للابتكار والتميز في الذكاء الاصطناعي".

ومن المتوقع الانتهاء من النسخة التشغيلية القابلة للتوسع من حلّ ENERGYai في منتصف عام 2025. وستشمل هذه النسخة خمسة وكلاء ذكاء اصطناعي لتغطية مهام محدّدة في العمليات تحت السطح، سيتم اختبارها عبر عدد من الأصول في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع خطط لتوسيع تطبيقاتها لتشمل آلاف الآبار الإضافية على مدار فترة التعاقد الممتدة لثلاث سنوات، وستكمل "إيه آي كيو" نشر حلول ENERGYai عبر جميع أصول أدنوك في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتي تضم أكثر من 28 حقلاً منتجاً، ويشمل ذلك بعضاً من أكبر الحقول النفطية والأقلّ كثافة في الكربون على مستوى العالم.

نبذة عن "إيه آي كيو" AIQ

تُعد "إيه آي كيو" شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، مقرّها أبوظبي، وهي ملتزمة بتسريع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، للدفع نحو مستقبل أكثر استدامة. تسهم حلول "إيه آي كيو" في تحسين الأداء والكفاءة، وحماية الأفراد والأصول والعمليات، وتمكين العملاء من تحقيق أهدافهم في الاستدامة. وبصفتها داعمًا أساسيًا لتحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، تلعب "إيه آي كيو" دورًا محوريًا في منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي ودولة الإمارات وقطاع الطاقة العالمي.

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