دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مامو"، شركة التكنولوجيا المالية الناشئة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، إغلاق جولة تمويلية بقيمة 3.4 مليون دولار أمريكي. تسعى "مامو" إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توحيد عمليات تحصيل المدفوعات، البطاقات المصرفية وإدارة النفقات، وسوف يساهم التمويل الجديد في توسيع قائمة منتجات الشركة وتعزيز تواجدها في السوق.

شارك في جولة التمويل الأخيرة المستثمر الحالي "فور دي إكس فينتشرز" وصندوق حي دبي للمستقبل، وشملت قائمة المستثمرين الآخرين شركة "سايفر كابيتال". وإلى جانب توسيع نطاق عروضها في دولة الإمارات ودعم مخططاتها التوسعية إقليمياً، تعتزم "مامو" الاستفادة من التمويل الجديد في تطوير منصتها الشاملة من أجل تلبية متطلبات العمليات المالية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. علاوة على ذلك، سوف تستعين "مامو" بالتمويل الجديد لبدء اختبار خطوط منتجاتها المبتكرة في المملكة العربية السعودية لتوسيع رقعة نشاطها الإقليمي.

وقال عماد غرز الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مامو": "يُشكِّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد. تأسست "مامو" انطلاقاً من رؤيةٍ هادفةٍ إلى تبسيط عمليات المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في السوق الذي يشهد تنافساً قوياً في الوقت الراهن. تعمل شركة "مامو" في السوق الإماراتي منذ فترة ونحن فخورون للغاية بالإنجازات التي حققها فريق العمل. تمتاز منتجاتنا بطبيعتها الشاملة والمتكاملة، الأمر الذي ساعدنا في تحقيق النمو المستدام، وسيمكننا هذا التمويل الإضافي من تحقيق أهدافنا المتوسطة المدى على نحوٍ أسرع. يُعدّ دعم المستثمرين الحاليين والجدد شهادة على خبرتنا القوية وقدرتنا على الوفاء بوعودنا تجاه عملائنا".

من جانبه، قال دانييل مارلو، الشريك العام في "فور دي إكس فينتشرز": "لدينا ثقة كبيرة في رؤية عماد ونهجه القيادي والأسلوب المبتكر الذي تتبعه "مامو" لتقديم حل مالي شامل وسهل الاستخدام يزوّد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات الإدارة المالية الأكثر سهولةً وكفاءة، ونحن فخورون بشراكتنا معهم ودعم مهمتهم".

بدوره قال عامر فطاير، المدير الإداري لفريق الاستثمار في صندوق حي دبي للمستقبل: "تُعدّ خطوط منتجات "مامو" المحلية بمثابة بنية تحتية لعمليات المدفوعات وإدارة النفقات للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وهي شريحة غير مخدومة بشكلٍ كافٍ من قبل البنية التحتية المصرفية حالياً. لقد تبنّى فريق العمل نهجاً يركز على المنتج ذاته من أجل توحيد العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء حل مالي تقني مدمج بشكل وثيق مع العمليات الأساسية للشركات".

تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل الذي جمعته "مامو" حتى الآن 13 مليون دولار، ويضم فريق عمل الشركة 30 عضواً. تشمل قائمة منتجات "مامو" الحالية تحصيل المدفوعات، البطاقات المصرفية، وإدارة النفقات، والتي يتم توفيرها جميعاً تحت مظلة منصة خدمات مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام. ويُعدّ دمج الخدمات المالية الحالية العامل الرئيسي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير رسوم المعاملات.

نبذة عن "مامو"

تُعدّ "مامو" شركة تكنولوجيا مالية مقرها دولة الإمارات وتلتزم "مامو" بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تبسيط العمليات المالية وتقليل التكاليف. في عام 2022، كانت "مامو" أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية من فئة "3C" لتقديم الخدمات المالية. وتشمل قائمة منتجات "مامو" تحصيل المدفوعات، البطاقات المصرفية وإدارة النفقات.

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أناستازيا باردونوفا

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