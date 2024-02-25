الرياض، المملكة العربية السعودية: شارك رئيس اللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين "التأمين السعودي" ورئيس اللجنة التنفيذية، فواز بن عبدالرحمن الحجي بجانب وفد هيئة التأمين السعودي وعدد من الممثلين رفيعي المستوى وكبار التنفيذيين في مجال التأمين من القطاعين الحكومي والخاص، في المؤتمر العام الرابع والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين، والذي أقيم في 18 من شهر فبراير 2024 على مدار ثلاثة أيام في العاصمة العٌمانية مسقط.

وتمحورت مشاركة التأمين السعودي في هذا المؤتمر العربي المهم حول تطورات الصناعة التأمينية، والفرص والتحديات في الأسواق العربية، والقضايا المرتبطة بإدارة المخاطر، والابتكار والتطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي، والموارد الطبيعية وتجربة العملاء، وحوكمة قطاع التأمين، كما استعرض المؤتمر تجارب الأسواق في هذا الجانب.

وفي كلمة له في اليوم الأول للمؤتمر، تحدّث فواز الحجي عن مستقبل قطاع التأمين السعودي والفرص التي يحملها تحت ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، والدور الذي تشكله هيئة التأمين في سبيل قيادة القطاع لمزيد من الاستقرار والحماية والتطور في شتى المجالات والخدمات. كما نوّه إلى النمو الهائل لسوق التأمين السعودي، والذي تجاوز 53.4 مليار ريال سعودي (14.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 كأكبر سوق تأمين في المنطقة العربية.

وأكد الحجي على ضرورة التعاون الاستراتيجي كأحد الركائز الأساسية في دفع عجلة تنمية صناعة التأمين العربية، والتي من شأنها تعزيز الشراكات بين البلدان الأعضاء وتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وشدد على إعطاء الأولوية للابتكار واعتماد التقنيات الناشئة لتمكين قطاع التأمين من تلبية احتياجات المستهلكين المتطورة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وعلى تعزيز المبادرات التعليمية لرعاية القوى العاملة في القطاع، وتعزيز الوعي العام حول فوائد التأمين والتي تسهم بشكل كبير في النمو المستدام لهذه الصناعة في العقود القادمة.

وأشاد الحجي بحرص المملكة بشكل دائم على المساهمة بشكل فعال في المبادرات الإقليمية، والتي تعكس حرص القطاع بتوجيهات الجهات التنظيمية والتشريعية على مبادئ التعاون والنمو المتبادل مع جميع الدول العربية الشقيقة.

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عن التأمين السعودي

تشكّلـت نواة التأمين السعودي في شهر أكتوبر من عام 2009 تحت مسمى "اللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين"، وبإشراف من البنك المركزي السعودي "ساما" سابقاً، ومن ثم انتقل ليكون تحت إشراف هيئة التأمين. عمل التأمين السعودي من خلال "اللجنة التنفيذية" على تحديد أهدافه ومهامه والتي تشمل الإرشاد والتوجيه العام فيما يخص المواضيع التي ترتبط بقطاع التأمين السعودي، إضافةً إلى دوره في تقديم وتنفيذ بعض المشروعات والمبادرات التي تسهم في تطوير وتعزيز سمعة القطاع. كما يسهم التأمين السعودي بإيجاد حلول للمسائل المالية والتشغيلية والرقابية، وتحديد المخاطر والفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المرتبطة بقطاع التأمين السعودي، بهدف تعزيز مكانة القطاع وتشجيعه على اعتماد أفضل المعايير الدولية المتعلّقة بالتأمين.

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