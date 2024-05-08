أدنوك للإمداد والخدمات تعلن عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024



زادت الإيرادات بنسبة 42% على أساس سنوي مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44%

ارتفع صافي الربح بنسبة 34% على أساس سنوي بمقدار 712 مليون درهم إماراتي (194 مليون دولار أمريكي)

تم تعديل توقعات الأرباح لتحقيق مستويات أعلى

وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 6.45 فلسًا للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2023

تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 8 مايو 2024: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، (ويشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة") الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCLS" ورقم التعريف الدولي "AEE01268A239"، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024.

حققت أدنوك للإمداد والخدمات خلال الربع الأول من عام 2024 صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم إماراتي (194 مليون دولار أمريكي)، أو 0.10 درهم إماراتي (0.03 دولار أمريكي) للسهم الواحد. يشير ذلك إلى زيادة بنسبة 34% مقارنة بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم إماراتي (145 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2023. وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 3,085 مليون درهم إماراتي (840 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2024، مسجّلةً زيادة قدرها 42% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44% لتصل إلى 1,050 مليون درهم إماراتي (286 مليون دولار أمريكي) خلال الفترات نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال. وبناءً على هذه النتائج القوية والأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً.

ساهمت استراتيجية النمو التحويلي الطموحة التي تنتهجها شركة أدنوك للإمداد والخدمات في دعم هذا الأداء المالي القوي. فالشركة تهدف إلى استثمار ما يزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار أمريكي) في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، من أجل تلبية الطلب المتزايد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وتعليقًا على نتائج الشركة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "بدأت أدنوك للإمداد والخدمات عام 2024 بتحقيق نتائج مالية قوية، مستندةً في ذلك إلى إدراجها العام القياسي والنمو القوي الذي حققته في عام 2023. تُظهر الزيادات المستمرة والكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات بوضوح نجاح استراتيجية النمو التحويلي التي نعتمدها. فنحن نواصل توسيع أسطولنا الرائد في السوق، مع تعزيز نطاقنا الجغرافي وخدماتنا، وزيادة قاعدة عملائنا العالمية لتحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا. وستظل الشركة ملتزمة في المستقبل بتوظيف أكثر من 5 مليارات دولار من استثمارات النمو ذات القيمة المتراكمة على المدى المتوسط، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة لدينا."

الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2024

في الربع الأول من عام 2024، شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة ارتفاعًا في الإيرادات، حيث بلغت 2,005 مليون درهم إماراتي (546 مليون دولار أمريكي)، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 55% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ويُعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى النمو المستمر في الإيرادات، مع حدوث زيادة في حجم الأعمال في مختلف القطاعات، وفي عدد منصات الإسناد ذاتية الرفع والحركة، وتسجيل ارتفاع في أسعار الخدمات ونسبة استخدام المنصات، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية المتكاملة الشاملة والأسطول المملوك، والأنشطة التجارية الجديدة مثل الهندسة والمشتريات والبناء. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59%، حيث بلغت 588 مليون درهم إماراتي (160 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها.

وسجّلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعًا بنسبة 25% لتصل إلى 922 مليون درهم إماراتي (251 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة المماثلة، بفعل أسعار الإيجار القوية لناقلات النفط والغاز والبضائع السائبة الجافة والحاويات، فضلًا عن الأرباح المكتسبة بعد إضافة أربع ناقلات نفط خام عملاقة إلى الأسطول. ولكن تأثر هذا الارتفاع سلبًا بشكل طفيف بانخفاض أرباح ناقلات الغاز نتيجة تراجع نشاط التأجير وأسعار إيجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% لتصل إلى 419 مليون درهم إماراتي (114 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة المماثلة، وتوسيع هامش هذه الأرباح بنسبة 4 نقاط مئوية لتصل إلى 45%.

من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نموًا في الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 158 مليون درهم إماراتي (43 مليون دولار أمريكي). وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 37 مليون درهم إماراتي (10 ملايين دولار أمريكي)، أي بزيادة وقدرها 28% مدفوعة بارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية إلى جانب تنفيذ عقد عمليات المحطات البحرية مع شركة أدنوك البحرية.

التكنولوجيا واعتماد الذكاء الاصطناعي

واصلت شركة أدنوك للإمداد والخدمات تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي الخاصة بها في الربع الأول من عام 2024، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءات التشغيلية وسلامة موظفيها وأصولها. ففي عام 2023، عززت الشركة استخدامها لنظام Smart Ship، وهو حل للصيانة التنبؤية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط وتحليل الكفاءة التشغيلية للسفن البحرية التي تبحر عبر المحيطات ورفع فعاليتها إلى أقصى حد. من ناحية أخرى، يعمل نظام Smart Vessel الذي يُطبّق اليوم على أكثر من 80 سفينة، على تعزيز معايير الصحة والسلامة البحرية حيث يساهم في تحقيق سلامة البحّارة ومنع وقوع الأضرار والإصابات بشكل استباقي. وقد لعبت أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه دورًا حاسمًا في نجاح الشركة الرائد في مجال الصحة والسلامة والبيئة، حيث ساهمت في خفض كثافة انبعاثات الكربون لعمليات الأسطول بنسبة 30% منذ عام 2020، ومعدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت بنسبة 71% بين عامي 2018 و2023.

الاستدامة وإزالة الكربون

تعكس أهداف أدنوك للإمداد والخدمات في مجال الاستدامة التزام الشركة المستمر بدعم وحماية النظم البيئية البحرية في دولة الإمارات، وتسعى الشركة إلى تسريع مبادرات الاستدامة تماشياً مع خطة الاستدامة التي تنتهجها مجموعة أدنوك والتي تتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وهدف المنظمة البحرية الدولية لعام 2050 بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030.

تواصل أدنوك للإمداد والخدمات تحقيق إنجازات كبيرة، حيث قامت بتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 24٪ عبر أسطول الشحن التابع لها منذ عام 2020، وتخصيص نحو 7 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) لبناء سفن تتسم بالكفاءة البيئية، وتشغيل 13 سفينة على الوقود الحيوي منذ عام 2020.

توزيع الأرباح النقدية

تظل شركة أدنوك للإمداد والخدمات ملتزمة بتحقيق نموّ مستدام ومربح وعوائد جذابة للمساهمين. وتماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، فقد وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 6.45 فلسًا للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2023. ووصل إجمالي توزيعات الأرباح للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 إلى 716 مليون درهم إماراتي (195 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 9.68 فلسًا للسهم الواحد. سُدّدت الأرباح البالغة 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2023 في نوفمبر من العام الماضي. ومن المتوقع سداد أرباح النصف الثاني من عام 2023 في مايو 2024.

وبموجب سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5% على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 (955 مليون درهم إماراتي أو 260 مليون دولار أمريكي).

الملخص المالي

النظرة المستقبلية

رفعت الشركة توقعاتها لعام 2024:

إيرادات المجموعة : لقد قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الإيرادات لعام 2024 ورفعناها إلى نطاق منخفض بنسبة 30% (بنسبة مئوية بالأرقام العشرية سابقاً). وعلى المدى المتوسط، نتوقع تحقيق نمواً مرتفعاً بنسبة مئوية في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي (بنسبة نمو متوسطة إلى عالية في نطاق خانة واحدة سابقاً).

: لقد قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الإيرادات لعام 2024 ورفعناها إلى نطاق منخفض بنسبة 30% (بنسبة مئوية بالأرقام العشرية سابقاً). وعلى المدى المتوسط، نتوقع تحقيق نمواً مرتفعاً بنسبة مئوية في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي (بنسبة نمو متوسطة إلى عالية في نطاق خانة واحدة سابقاً). الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة : نتوقع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أن تكون في نطاق منخفض بنسبة 30% في عام 2024. وعلى المدى المتوسط، نستهدف تحقيق متوسط نمو سنوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة مئوية في نطاق العشرينات (بنسبة مئوية في نطاق منخفض بالأرقام العشرية سابقاً).

: نتوقع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أن تكون في نطاق منخفض بنسبة 30% في عام 2024. وعلى المدى المتوسط، نستهدف تحقيق متوسط نمو سنوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة مئوية في نطاق العشرينات (بنسبة مئوية في نطاق منخفض بالأرقام العشرية سابقاً). دخل المجموعة الصافي : نتوقع أن يكون نمو صافي الدخل في نطاق 20٪ المنخفض في عام 2024. وعلى المدى المتوسط، نستهدف تحقيق نمو متوسط في صافي دخل المجموعة سنويًا بنسبة في نطاق منخفض بالأرقام العشرية.

: نتوقع أن يكون نمو صافي الدخل في نطاق 20٪ المنخفض في عام 2024. وعلى المدى المتوسط، نستهدف تحقيق نمو متوسط في صافي دخل المجموعة سنويًا بنسبة في نطاق منخفض بالأرقام العشرية. هيكل رأس المال: نستهدف الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح التشغيلية بين 2.0 و 2.5 أضعاف على المدى المتوسط، حيث سيُمول الدين والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح استثمارات النمو.

نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز:ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.